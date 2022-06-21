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Премьер Греции заявил, что Франции грозит полный паралич власти
Премьер Греции заявил, что Франции грозит полный паралич власти - РИА Новости, 21.06.2022
Премьер Греции заявил, что Франции грозит полный паралич власти
Франции грозит полный паралич власти, так как президенту Эммануэлю Макрону без большинства в парламенте будет очень трудно вести законодательную работу, заявил... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T12:23
2022-06-21T12:23
2022-06-21T12:23
в мире
возрождение
франция
греция
кириакос мицотакис
эммануэль макрон
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АФИНЫ, 21 июн - РИА Новости. Франции грозит полный паралич власти, так как президенту Эммануэлю Макрону без большинства в парламенте будет очень трудно вести законодательную работу, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью порталу Capital.gr.В воскресенье во Франции прошел второй тур выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента). Партия Макрона "Возрождение" даже в составе коалиции с тремя другими партиями не смогла сохранить абсолютное большинство в нижней палате, и теперь Макрон не сможет беспрепятственно проводить свои законодательные инициативы через нижнюю палату и через парламент в принципе, так как в верхней палате – Сенате – макронисты также не располагают большинством."Посмотрите, что сегодня происходит во Франции. Франции грозит полный паралич. Хотя президент Макрон и победил на выборах, ему будет очень трудно выполнять свою законодательную работу без явного большинства в парламенте", - сказал Мицотакис.По его словам, Макрон является сильным политиком в вопросах внешней политики, обороны, но в своей программе внутренних реформ он столкнулся с большими трудностями в поиске союзников.
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в мире, возрождение, франция, греция, кириакос мицотакис, эммануэль макрон
Премьер Греции заявил, что Франции грозит полный паралич власти
Мицотакис: Франции грозит паралич власти из-за потери Макроном большинства в парламенте