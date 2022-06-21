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В Швейцарии призвали разговаривать с обеими сторонами конфликта на Украине

В Швейцарии призвали разговаривать с обеими сторонами конфликта на Украине - РИА Новости, 21.06.2022

В Швейцарии призвали разговаривать с обеими сторонами конфликта на Украине

Швейцарская народная партия ожидает, что Украина будет выдвигать новые требования на форуме по реконструкции страны в городе Лугано 4-5 июля, сообщает газета... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T00:50

2022-06-21T00:50

2022-06-21T00:50

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Швейцарская народная партия ожидает, что Украина будет выдвигать новые требования на форуме по реконструкции страны в городе Лугано 4-5 июля, сообщает газета Tribune de Genève со ссылкой на заявление партии.До российской спецоперации планировалось провести в Швейцарии форум по реформам на Украине. В нынешней ситуации Берн хочет преобразовать это мероприятие в "начало международной реконструкции Украины", цитирует газета слова президента страны Иньяцио Кассиса. Сорок стран и 20 международных организаций примут участие в конференции по восстановлению Украины.Депутат парламента от этой партии Франц Грютер считает, что сейчас говорить о восстановлении неуместно, так как на территории страны идут военные действия, и что в итоге потребуется "план Маршалла" для Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796278985.html

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