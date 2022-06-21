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Фонд "Русский мир"

Фонд "Русский мир" - РИА Новости, 21.06.2022

Фонд "Русский мир"

Фонд "Русский мир" – российская некоммерческая организация, созданная в соответствии с указом президента Российской Федерации от 21 июня 2007 года в целях... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T03:00

2022-06-21T03:00

2022-06-21T03:00

справки

фонд "русский мир"

россия

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Фонд "Русский мир" – российская некоммерческая организация, созданная в соответствии с указом президента Российской Федерации от 21 июня 2007 года в целях популяризации русского языка, являющегося национальным достоянием России и важным элементом российской и мировой культуры, а также для поддержки программ изучения русского языка за рубежом. Учредителями фонда от имени Российской Федерации являются министерство иностранных дел РФ и министерство просвещения РФ.Основные задачи фонда:– поддержка общественных и некоммерческих организаций, профессиональных объединений, научных и образовательных учреждений, предметом деятельности которых являются исследования и разработки методик преподавания и программ изучения русского языка и литературы, исследование истории и современной России;– содействие распространению объективной информации о современной России, российских соотечественниках и формированию на этой основе благоприятного по отношению к России общественного мнения;– поддержка национальных и международных организаций и объединений преподавателей русского языка и литературы;– сотрудничество с российскими, иностранными и международными государственными, общественными, научными, коммерческими, некоммерческими и благотворительными организациями, учреждениями образования и культуры, иными учреждениями, организациями и объединениями, частными лицами в деле популяризации русского языка и культуры;– поддержка деятельности российских диаспор за рубежом по сохранению их культурной идентичности и русского языка как средства межнационального общения, содействие установлению климата межнационального уважения и мира;– содействие экспертному обеспечению внешней политики России;– формирование и поддержка научных, экспертных, образовательных и культурных каналов развития двусторонних отношений с организациями зарубежных стран и международными организациями, соответствующих целям фонда;– поддержка экспорта российских образовательных услуг;– поддержка развития международных связей городов-побратимов, российских регионов, двухсторонних и многосторонних культурных и образовательных связей российских и зарубежных организаций и учреждений;– содействие экспертным, научным и образовательным обменам, соответствующим целям фонда;– поддержка зарубежных русскоязычных и российских средств массовой информации и информационных ресурсов, ориентированных на достижение целей фонда;– поддержка усилий общественных организаций и государственных учреждений по сохранению рукописного наследия России;– взаимодействие с Русской православной церковью и другими конфессиями в деле продвижения русского языка и российской культуры.Фонд "Русский мир" реализует комплекс международных учебно-образовательных и просветительских программ гуманитарной направленности, а также уделяет особое внимание организации и проведению акций, конкурсов и олимпиад как средству повышения интереса к углубленному изучению русского языка, культуры, истории, привлечения к сотрудничеству и взаимодействию компетентных, активных, творчески мыслящих представителей русского мира. Среди важнейших международных проектов – создание Русских центров и Кабинетов Русского мира.Русские центры фонда "Русский мир" и Кабинеты Русского мира создаются в целях популяризации русского языка и культуры как важных элементов мировой цивилизации, поддержки программ изучения русского языка за рубежом, развития межкультурного диалога и укрепления взаимопонимания между народами.Они предоставляют широкий доступ к культурно-историческому и литературному наследию русского мира, методике и практике российского образования, современным творческим идеям и программам.Согласно отчету о деятельности фонда "Русский мир" за 2020 год, за рубежом в 52 странах действовали 119 Русских центров, а в 58 странах работают 139 кабинетов Русского мира. Одним из масштабных событий в деятельности Фонда является проведение в Москве Ассамблеи Русского мира, традиционно приуроченной к празднованию Дня народного единства. В рамках Ассамблей проходят дискуссии, круглые столы, тематические секции, практикумы по важнейшим проблемам в сфере русского языка, культуры, истории и философии Русского мира. Ежегодно проходит Педагогический форум Русского мира, реализуется программа "Профессор Русского мира", а также проводятся другие международные акции и мероприятия.Фонд "Русский мир" предоставляет целевые денежные гранты, безвозмездно и на конкурсной основе организациям и учреждениям, на условиях, определяемых фондом, и с обязательным предоставлением фонду отчета о целевом использовании гранта.Гранты предоставляются по двум направлениям:– проекты по продвижению русского языка;– проекты культурно-гуманитарной направленности, включая проведение форумов, конференций, симпозиумов, круглых столов, посвященных исследованию России, ее истории и культуры, ее роли в развитии мировой цивилизации; выпуск и продвижение русскоязычных средств массовой информации, в том числе электронных и сетевых, иных информационных ресурсов; проведение комплекса мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти и др. Высшим коллегиальным органом Фонда является наблюдательный совет.Председатель и члены наблюдательного совета назначаются президентом Российской Федерации.Пост председателя наблюдательного совета занимает советник президента РФ Владимир Толстой. Правление Фонда является коллегиальным исполнительным органом. Председатель и члены правления Фонда также назначаются президентом РФ.Должность председателя правления Фонда занимает Вячеслав Никонов, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы VIII созыва по международным делам. Обеспечение текущей деятельности Фонда осуществляется исполнительным директором, который избирается на должность наблюдательным советом Фонда по согласованию с учредителями Фонда сроком на три года. В настоящее время эту должность занимает Владимир Кочин. Надзор за деятельностью Фонда осуществляет Попечительский совет.Председатель Попечительского совета – заместитель руководителя администрации президента РФ – Дмитрий Козак. Деятельность фонда финансируется за счет средств федерального бюджета, добровольных пожертвований граждан и юридических лиц; выручки от реализации товаров, работ и услуг и иных не запрещенных законом поступлений.Фонд "Русский мир" расположен в Москве, имеет филиалы в Санкт-Петербурге и Владивостоке. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, фонд "русский мир", россия