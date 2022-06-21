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Бенисио дель Торо получит почетную награду фестиваля в Карловых Варах - РИА Новости, 21.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220621/festival-1797054301.html
Бенисио дель Торо получит почетную награду фестиваля в Карловых Варах
Бенисио дель Торо получит почетную награду фестиваля в Карловых Варах - РИА Новости, 21.06.2022
Бенисио дель Торо получит почетную награду фестиваля в Карловых Варах
Бенисио дель Торо и Джеффри Раш получат почетные награды 56-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах, об этом сообщается на сайте смотра. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T16:50
2022-06-21T16:50
культура
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карловы вары
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кино и сериалы
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звезды
джеффри раш
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Бенисио дель Торо и Джеффри Раш получат почетные награды 56-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах, об этом сообщается на сайте смотра.Дель Торо удостоен Приза президента смотра (Festival President’s Award). Его вручают актерам, режиссерам и продюсерам, внесшим существенный вклад в развитие кинематографа не только у себя на родине, но и во всем мире.Также на смотре в честь артиста будут показаны фильмы "Траффик" и "Подозрительные лица". Раш получит "Хрустальный шар" за выдающийся художественный вклад в мировой кинематограф. На фестивале будут демонтироваться такие фильмы с участием актера, как "Король говорит!", "Перо маркиза де Сада" и "Блеск". 56-й Международный кинофестиваль в Карловых Варах пройдет с 1 по 9 июля.
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новости культуры, карловы вары, чехия, кино и сериалы, знаменитости, звезды, джеффри раш
16:50 21.06.2022
 
Бенисио дель Торо получит почетную награду фестиваля в Карловых Варах

Бенисио дель Торо и Джеффри Раш получат почетные награды кинофестиваля в Карловых Варах

© AP Photo / Joel Ryan/InvisionАктер Бенисио Дель Торо на церемонии вручения премий Британской академии кино и телевизионных искусств
Актер Бенисио Дель Торо на церемонии вручения премий Британской академии кино и телевизионных искусств - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© AP Photo / Joel Ryan/Invision
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Бенисио дель Торо и Джеффри Раш получат почетные награды 56-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах, об этом сообщается на сайте смотра.
Дель Торо удостоен Приза президента смотра (Festival President’s Award). Его вручают актерам, режиссерам и продюсерам, внесшим существенный вклад в развитие кинематографа не только у себя на родине, но и во всем мире.
Также на смотре в честь артиста будут показаны фильмы "Траффик" и "Подозрительные лица".
Раш получит "Хрустальный шар" за выдающийся художественный вклад в мировой кинематограф. На фестивале будут демонтироваться такие фильмы с участием актера, как "Король говорит!", "Перо маркиза де Сада" и "Блеск".
© Фото : предоставлено компанией "Каскад"Джеффри Раш в фильме "Король говорит!"
Джеффри Раш в фильме Король говорит! - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© Фото : предоставлено компанией "Каскад"
Джеффри Раш в фильме "Король говорит!"
56-й Международный кинофестиваль в Карловых Варах пройдет с 1 по 9 июля.
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