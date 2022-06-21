https://ria.ru/20220621/festival-1797054301.html

Бенисио дель Торо получит почетную награду фестиваля в Карловых Варах

Бенисио дель Торо получит почетную награду фестиваля в Карловых Варах - РИА Новости, 21.06.2022

Бенисио дель Торо получит почетную награду фестиваля в Карловых Варах

Бенисио дель Торо и Джеффри Раш получат почетные награды 56-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах, об этом сообщается на сайте смотра. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T16:50

2022-06-21T16:50

2022-06-21T16:50

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Бенисио дель Торо и Джеффри Раш получат почетные награды 56-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах, об этом сообщается на сайте смотра.Дель Торо удостоен Приза президента смотра (Festival President’s Award). Его вручают актерам, режиссерам и продюсерам, внесшим существенный вклад в развитие кинематографа не только у себя на родине, но и во всем мире.Также на смотре в честь артиста будут показаны фильмы "Траффик" и "Подозрительные лица". Раш получит "Хрустальный шар" за выдающийся художественный вклад в мировой кинематограф. На фестивале будут демонтироваться такие фильмы с участием актера, как "Король говорит!", "Перо маркиза де Сада" и "Блеск". 56-й Международный кинофестиваль в Карловых Варах пройдет с 1 по 9 июля.

https://ria.ru/20220529/kinofestival-1791518730.html

карловы вары

чехия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, карловы вары, чехия, кино и сериалы, знаменитости, звезды, джеффри раш