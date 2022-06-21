14:26 21.06.2022 (обновлено: 14:30 21.06.2022)
В Германии предложили начать дебаты о продлении эксплуатации АЭС
Глава Минфина Линднер выступил за дебаты о продлении эксплуатации последних АЭС в ФРГ
© AP Photo / Focke StrangmannАЭС в Германии
© AP Photo / Focke Strangmann
АЭС в Германии . Архивное фото
БЕРЛИН, 21 июн - РИА Новости. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер выступил за дебаты о возможном продлении использования АЭС в Германии, которые по плану должны быть выведены из эксплуатации в конце года.
"я думаю об экономическом развитии на длительную перспективу. в настоящее время у нас есть три работающие АЭС. речь идет не только о том, чтобы обеспечить энергоснабжение в течение одной зимы, но от трех до пяти лет обеспечения энергобезопасности и дефицита газа. многочисленные терминалы по приему СПГ, даже если их быстро построить, не компенсируют этот дефицит. поэтому я за открытые и неполитические дебаты о том, стоит ли нам на переходный период сохранить ядерные мощности в нашей стране", - заявил Линднер, выступая на конференции федерального союза немецкой промышленности.
Он отметил, что "в чрезвычайной ситуации речь идет не о том, чтобы делать планы на бумаге, а о том, чтобы физически в любой момент и в любом месте гарантировать безопасность энергоснабжения".