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В Германии предложили начать дебаты о продлении эксплуатации АЭС - РИА Новости, 21.06.2022
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В Германии предложили начать дебаты о продлении эксплуатации АЭС
В Германии предложили начать дебаты о продлении эксплуатации АЭС - РИА Новости, 21.06.2022
В Германии предложили начать дебаты о продлении эксплуатации АЭС
Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер выступил за дебаты о возможном продлении использования АЭС в Германии, которые по плану должны быть выведены из... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T14:26
2022-06-21T14:30
в мире
германия
украина
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БЕРЛИН, 21 июн - РИА Новости. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер выступил за дебаты о возможном продлении использования АЭС в Германии, которые по плану должны быть выведены из эксплуатации в конце года.Он отметил, что "в чрезвычайной ситуации речь идет не о том, чтобы делать планы на бумаге, а о том, чтобы физически в любой момент и в любом месте гарантировать безопасность энергоснабжения".Вопрос продления использования АЭС в Германии активизировался после начала российской спецоперации на Украине. До настоящего времени правительство отказывалось от идеи продления их эксплуатации, ссылаясь на нерентабельность такого плана.
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в мире, германия, украина
14:26 21.06.2022 (обновлено: 14:30 21.06.2022)
 
В Германии предложили начать дебаты о продлении эксплуатации АЭС

Глава Минфина Линднер выступил за дебаты о продлении эксплуатации последних АЭС в ФРГ

© AP Photo / Focke StrangmannАЭС в Германии
АЭС в Германии - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© AP Photo / Focke Strangmann
АЭС в Германии . Архивное фото
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БЕРЛИН, 21 июн - РИА Новости. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер выступил за дебаты о возможном продлении использования АЭС в Германии, которые по плану должны быть выведены из эксплуатации в конце года.

"я думаю об экономическом развитии на длительную перспективу. в настоящее время у нас есть три работающие АЭС. речь идет не только о том, чтобы обеспечить энергоснабжение в течение одной зимы, но от трех до пяти лет обеспечения энергобезопасности и дефицита газа. многочисленные терминалы по приему СПГ, даже если их быстро построить, не компенсируют этот дефицит. поэтому я за открытые и неполитические дебаты о том, стоит ли нам на переходный период сохранить ядерные мощности в нашей стране", - заявил Линднер, выступая на конференции федерального союза немецкой промышленности.

Он отметил, что "в чрезвычайной ситуации речь идет не о том, чтобы делать планы на бумаге, а о том, чтобы физически в любой момент и в любом месте гарантировать безопасность энергоснабжения".
Вопрос продления использования АЭС в Германии активизировался после начала российской спецоперации на Украине. До настоящего времени правительство отказывалось от идеи продления их эксплуатации, ссылаясь на нерентабельность такого плана.
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