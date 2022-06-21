https://ria.ru/20220621/evrosoyuz-1797027548.html

В Германии предложили начать дебаты о продлении эксплуатации АЭС

В Германии предложили начать дебаты о продлении эксплуатации АЭС - РИА Новости, 21.06.2022

В Германии предложили начать дебаты о продлении эксплуатации АЭС

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер выступил за дебаты о возможном продлении использования АЭС в Германии, которые по плану должны быть выведены из... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T14:26

2022-06-21T14:26

2022-06-21T14:30

в мире

германия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755088230_0:0:2741:1542_1920x0_80_0_0_2ea331283fbaf8a50885e62e40aeb881.jpg

БЕРЛИН, 21 июн - РИА Новости. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер выступил за дебаты о возможном продлении использования АЭС в Германии, которые по плану должны быть выведены из эксплуатации в конце года.Он отметил, что "в чрезвычайной ситуации речь идет не о том, чтобы делать планы на бумаге, а о том, чтобы физически в любой момент и в любом месте гарантировать безопасность энергоснабжения".Вопрос продления использования АЭС в Германии активизировался после начала российской спецоперации на Украине. До настоящего времени правительство отказывалось от идеи продления их эксплуатации, ссылаясь на нерентабельность такого плана.

https://ria.ru/20220512/belgiya-1788009859.html

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, украина