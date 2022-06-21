Глава МИД Латвии заявил, что Украина войдет в ЕС не позже середины века
Глава МИД Латвии Ринкевич: Украина станет членом Евросоюза не позже середины столетия
© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Украина станет членом Евросоюза не "через год или неделю", это произойдет не позже середины столетия, заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.
"Членство Украины в Евросоюзе не будет через год или через неделю. Но не будет, я надеюсь, и в середине этого столетия. Я думаю, ближе", - сказал он в интервью RTVI.
Министр отметил, что предоставление Украине статуса кандидата в Евросоюз является политическим и символическим жестом. При этом, подчеркнул Ринкевич, страны ЕС должны подготовить объемный план и по реформам, и по другим шагам, которые Украина должна будет предпринять для последующего вступления в Евросоюз, однако сейчас приоритет - восстановление экономики и инфраструктуры Украины.
Еврокомиссия в пятницу рекомендовала предоставить Молдавии и Украине статус кандидата на присоединение к Евросоюзу с пониманием того, что этим странам необходимо предпринимать определенные шаги, реформы для запуска переговоров о присоединении. Грузия, чтобы получить такой статус, должна по рекомендации Еврокомиссии предварительно выполнить определенные условия. Рекомендации ЕК по предоставлению трем странам статуса кандидатов в Евросоюз рассмотрят главы государств ЕС на саммите 23-24 июня.
Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Президент Молдавии Майя Санду подписала такой документ 3 марта.