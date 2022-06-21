https://ria.ru/20220621/evrosoyuz-1797026701.html

Глава МИД Латвии заявил, что Украина войдет в ЕС не позже середины века

Глава МИД Латвии заявил, что Украина войдет в ЕС не позже середины века - РИА Новости, 21.06.2022

Глава МИД Латвии заявил, что Украина войдет в ЕС не позже середины века

Украина станет членом Евросоюза не "через год или неделю", это произойдет не позже середины столетия, заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T14:24

2022-06-21T14:24

2022-06-21T14:24

в мире

украина

евросоюз

латвия

эдгар ринкевич

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Украина станет членом Евросоюза не "через год или неделю", это произойдет не позже середины столетия, заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич."Членство Украины в Евросоюзе не будет через год или через неделю. Но не будет, я надеюсь, и в середине этого столетия. Я думаю, ближе", - сказал он в интервью RTVI.Министр отметил, что предоставление Украине статуса кандидата в Евросоюз является политическим и символическим жестом. При этом, подчеркнул Ринкевич, страны ЕС должны подготовить объемный план и по реформам, и по другим шагам, которые Украина должна будет предпринять для последующего вступления в Евросоюз, однако сейчас приоритет - восстановление экономики и инфраструктуры Украины.Еврокомиссия в пятницу рекомендовала предоставить Молдавии и Украине статус кандидата на присоединение к Евросоюзу с пониманием того, что этим странам необходимо предпринимать определенные шаги, реформы для запуска переговоров о присоединении. Грузия, чтобы получить такой статус, должна по рекомендации Еврокомиссии предварительно выполнить определенные условия. Рекомендации ЕК по предоставлению трем странам статуса кандидатов в Евросоюз рассмотрят главы государств ЕС на саммите 23-24 июня.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Президент Молдавии Майя Санду подписала такой документ 3 марта.

https://ria.ru/20220617/ukraina-1796108942.html

https://ria.ru/20220516/evrosoyuz-1788318283.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, евросоюз, латвия, эдгар ринкевич