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Принятие Украины в Евросоюз займет минимум 15 лет, заявил эксперт - РИА Новости, 21.06.2022
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Принятие Украины в Евросоюз займет минимум 15 лет, заявил эксперт
Принятие Украины в Евросоюз займет минимум 15 лет, заявил эксперт - РИА Новости, 21.06.2022
Принятие Украины в Евросоюз займет минимум 15 лет, заявил эксперт
Принятие Украины в Евросоюз займет не менее 15 лет, считает бывший глава оппозиционной бельгийской "Народной партии" Мишель Модрикамен. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T03:21
2022-06-21T03:21
в мире
клаус йоханнис
эммануэль макрон
олаф шольц
франция
киев
украина
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 21 июн — РИА Новости. Принятие Украины в Евросоюз займет не менее 15 лет, считает бывший глава оппозиционной бельгийской "Народной партии" Мишель Модрикамен.Эксперт отметил, что визит ряда европейских лидеров в Киев, состоявшийся 16 июня, далеко не означает, что в будущем Украина окажется в Евросоюзе. В столицу Украины в прошлый четверг прилетели президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, а также президент Румынии Клаус Йоханнис.Модрикаен обратил внимание на то, что во Франции оппозиция Макрона в лице Жана-Люка Меланшона, лидера коалиции левых NUPES, и Марин Ле Пен, возглавляющей ультраправую партию "Национальное объединение", выразила сильное беспокойство по поводу Украины, а Драги возглавляет коалицию, в состав которой входит немало партий, выступающих против присоединения Украины к ЕС."Так что операция Макрона, Шольца, Драги и Клауса Йоханниса по связям с общественностью в Киеве просто является тем, чем является, коммуникацией… Ничего еще не сделано. Дорога к членству будет очень долгой", — сказал он.Еврокомиссия в минувшую пятницу рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус стран-кандидатов с выполнением ряда предварительных условий для начала переговоров о присоединении. Грузии такой статус ЕК пока не рекомендовала предоставлять. Официальное решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.
https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html
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в мире, клаус йоханнис, эммануэль макрон, олаф шольц, франция, киев, украина, евросоюз, еврокомиссия, мишель модрикамен, марио драги, италия, германия, румыния, брюссель
03:21 21.06.2022
 
Принятие Украины в Евросоюз займет минимум 15 лет, заявил эксперт

Европейский эксперт Модрикамен: принятие Украины в Евросоюз займет минимум 15 лет

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 июн — РИА Новости. Принятие Украины в Евросоюз займет не менее 15 лет, считает бывший глава оппозиционной бельгийской "Народной партии" Мишель Модрикамен.

"Турция является официальным кандидатом с 1999 года, когда прошла конференция в Хельсинки, но их запрос на вступление был подан в 1987 году, 35 лет назад… Так что стать официальным кандидатом ничего не значит; страны-члены Евросоюза также могут наложить вето на вступление в любой момент процесса. Это займет по меньшей мере 15 лет. Так что все, что европейские лидеры сделали во время своего визита в Киев, это продали Зеленскому и украинцам голубую мечту", — сказал он РИА Новости.

Эксперт отметил, что визит ряда европейских лидеров в Киев, состоявшийся 16 июня, далеко не означает, что в будущем Украина окажется в Евросоюзе. В столицу Украины в прошлый четверг прилетели президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, а также президент Румынии Клаус Йоханнис.
Модрикаен обратил внимание на то, что во Франции оппозиция Макрона в лице Жана-Люка Меланшона, лидера коалиции левых NUPES, и Марин Ле Пен, возглавляющей ультраправую партию "Национальное объединение", выразила сильное беспокойство по поводу Украины, а Драги возглавляет коалицию, в состав которой входит немало партий, выступающих против присоединения Украины к ЕС.
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"Так что операция Макрона, Шольца, Драги и Клауса Йоханниса по связям с общественностью в Киеве просто является тем, чем является, коммуникацией… Ничего еще не сделано. Дорога к членству будет очень долгой", — сказал он.
Еврокомиссия в минувшую пятницу рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус стран-кандидатов с выполнением ряда предварительных условий для начала переговоров о присоединении. Грузии такой статус ЕК пока не рекомендовала предоставлять. Официальное решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
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В миреКлаус ЙоханнисЭммануэль МакронОлаф ШольцФранцияКиевУкраинаЕвросоюзЕврокомиссияМишель МодрикаменМарио ДрагиИталияГерманияРумынияБрюссель
 
 
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