https://ria.ru/20220621/evrosoyuz-1796909435.html

Принятие Украины в Евросоюз займет минимум 15 лет, заявил эксперт

Принятие Украины в Евросоюз займет минимум 15 лет, заявил эксперт - РИА Новости, 21.06.2022

Принятие Украины в Евросоюз займет минимум 15 лет, заявил эксперт

Принятие Украины в Евросоюз займет не менее 15 лет, считает бывший глава оппозиционной бельгийской "Народной партии" Мишель Модрикамен. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T03:21

2022-06-21T03:21

2022-06-21T03:21

в мире

клаус йоханнис

эммануэль макрон

олаф шольц

франция

киев

украина

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 21 июн — РИА Новости. Принятие Украины в Евросоюз займет не менее 15 лет, считает бывший глава оппозиционной бельгийской "Народной партии" Мишель Модрикамен.Эксперт отметил, что визит ряда европейских лидеров в Киев, состоявшийся 16 июня, далеко не означает, что в будущем Украина окажется в Евросоюзе. В столицу Украины в прошлый четверг прилетели президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, а также президент Румынии Клаус Йоханнис.Модрикаен обратил внимание на то, что во Франции оппозиция Макрона в лице Жана-Люка Меланшона, лидера коалиции левых NUPES, и Марин Ле Пен, возглавляющей ультраправую партию "Национальное объединение", выразила сильное беспокойство по поводу Украины, а Драги возглавляет коалицию, в состав которой входит немало партий, выступающих против присоединения Украины к ЕС."Так что операция Макрона, Шольца, Драги и Клауса Йоханниса по связям с общественностью в Киеве просто является тем, чем является, коммуникацией… Ничего еще не сделано. Дорога к членству будет очень долгой", — сказал он.Еврокомиссия в минувшую пятницу рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус стран-кандидатов с выполнением ряда предварительных условий для начала переговоров о присоединении. Грузии такой статус ЕК пока не рекомендовала предоставлять. Официальное решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796278985.html

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