Принятие Украины в Евросоюз займет минимум 15 лет, заявил эксперт
Европейский эксперт Модрикамен: принятие Украины в Евросоюз займет минимум 15 лет
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 июн — РИА Новости. Принятие Украины в Евросоюз займет не менее 15 лет, считает бывший глава оппозиционной бельгийской "Народной партии" Мишель Модрикамен.
"Турция является официальным кандидатом с 1999 года, когда прошла конференция в Хельсинки, но их запрос на вступление был подан в 1987 году, 35 лет назад… Так что стать официальным кандидатом ничего не значит; страны-члены Евросоюза также могут наложить вето на вступление в любой момент процесса. Это займет по меньшей мере 15 лет. Так что все, что европейские лидеры сделали во время своего визита в Киев, это продали Зеленскому и украинцам голубую мечту", — сказал он РИА Новости.
Эксперт отметил, что визит ряда европейских лидеров в Киев, состоявшийся 16 июня, далеко не означает, что в будущем Украина окажется в Евросоюзе. В столицу Украины в прошлый четверг прилетели президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, а также президент Румынии Клаус Йоханнис.
Модрикаен обратил внимание на то, что во Франции оппозиция Макрона в лице Жана-Люка Меланшона, лидера коалиции левых NUPES, и Марин Ле Пен, возглавляющей ультраправую партию "Национальное объединение", выразила сильное беспокойство по поводу Украины, а Драги возглавляет коалицию, в состав которой входит немало партий, выступающих против присоединения Украины к ЕС.
"Так что операция Макрона, Шольца, Драги и Клауса Йоханниса по связям с общественностью в Киеве просто является тем, чем является, коммуникацией… Ничего еще не сделано. Дорога к членству будет очень долгой", — сказал он.
Еврокомиссия в минувшую пятницу рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус стран-кандидатов с выполнением ряда предварительных условий для начала переговоров о присоединении. Грузии такой статус ЕК пока не рекомендовала предоставлять. Официальное решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.