https://ria.ru/20220621/evropa-1796945406.html

Европа находится в состоянии войны, заявил Мицотакис

Европа находится в состоянии войны, заявил Мицотакис - РИА Новости, 21.06.2022

Европа находится в состоянии войны, заявил Мицотакис

Рекордная для последних десятилетий инфляция и рост цен на энергоресурсы связаны с тем, что Европа находится "в состоянии войны", заявил премьер-министр Греции... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T10:42

2022-06-21T10:42

2022-06-21T10:42

в мире

греция

кириакос мицотакис

европа

украина

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156197/57/1561975728_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_acd32a4c4a03c00514738944f065993b.jpg

АФИНЫ, 21 июн - РИА Новости. Рекордная для последних десятилетий инфляция и рост цен на энергоресурсы связаны с тем, что Европа находится "в состоянии войны", заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью порталу Capital.gr."Ситуация действительно трудная. Трудная для мировой экономики, трудная для европейской экономики, трудная для экономики Греции, поскольку мы сталкиваемся с такой угрозой инфляции, с которой мы не сталкивались в Европе уже 40 лет. Мы должны повторить, чтобы граждане понимали, что мы находимся в состоянии войны, Европа находится в состоянии войны и последствия, к сожалению, этого российского вторжения в Украину сейчас ощущаются во всем спектре экономической деятельности", - сказал Мицотакис.По его словам, правительство обязано в рамках бюджетных возможностей вмешиваться, чтобы смягчить последствия повышения цен на всех уровнях для располагаемого дохода.Он сообщил, что на заседании совета министров во вторник объявят о дополнительном пакете поддержки населения и бизнеса в связи с ростом цен на топливо на ближайшие три месяца."Мы говорим о повышенных субсидиях на потребление 60 литров в месяц по сравнению с тем, что мы выплатили в прошлом квартале", - сказал премьер.В то же время, по словам Мицотакиса, греческая экономика сегодня намного безопаснее и находится на гораздо более прочной основе, чем когда нынешнее правительство пришло к власти.Мицотакис заявил, что нет никаких указаний на то, что инфляция будет сопровождаться возможной рецессией."Я бы сказал обратное - я ничуть не удивлюсь, если в итоге греческая экономика будет расти более быстрыми темпами, чем прогнозируют иностранные рейтинговые агентства, Евросоюз и Международный валютный фонд. Я говорю это, потому что у нас есть очень обнадеживающие новости из туризма, а также из области инвестиций, поэтому я умеренно оптимистичен в отношении того, что в 2022 году у нас будет хороший, устойчивый рост. Уже в 2021 году мы были очень приятно удивлены, намного превысив прогнозы, сделанные в начале года", - сказал премьер.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Вскоре после начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности - на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220615/gretsiya-1795369499.html

https://ria.ru/20220531/bronetekhnika-1792198617.html

https://ria.ru/20220613/gretsiya-1795013692.html

греция

европа

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, греция, кириакос мицотакис, европа, украина, россия, владимир путин