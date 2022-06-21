https://ria.ru/20220621/es-1797090282.html

Страны ЕС договорились по вопросу предоставления Украине статуса кандидата

Страны ЕС договорились по вопросу предоставления Украине статуса кандидата - РИА Новости, 21.06.2022

Страны ЕС договорились по вопросу предоставления Украине статуса кандидата

Страны ЕС достигли полного консенсуса относительно предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз, заявил во вторник министр-делегат при МИД... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T16:37

2022-06-21T16:37

2022-06-21T16:56

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ПАРИЖ, 21 июн - РИА Новости. Страны ЕС достигли полного консенсуса относительно предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз, заявил во вторник министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон.В пятницу Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз. При этом в ЕК призвали признать европейские устремления Грузии, но статус кандидата пока не предоставлять. Решение будут принимать лидеры ЕС 23-24 июня.

https://ria.ru/20220621/evrosoyuz-1797026701.html

украина

молдавия

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в мире, евросоюз, украина, молдавия, грузия, еврокомиссия, совет ес