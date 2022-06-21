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Страны ЕС договорились по вопросу предоставления Украине статуса кандидата - РИА Новости, 21.06.2022
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Страны ЕС договорились по вопросу предоставления Украине статуса кандидата
Страны ЕС договорились по вопросу предоставления Украине статуса кандидата - РИА Новости, 21.06.2022
Страны ЕС договорились по вопросу предоставления Украине статуса кандидата
Страны ЕС достигли полного консенсуса относительно предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз, заявил во вторник министр-делегат при МИД... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T16:37
2022-06-21T16:56
в мире
евросоюз
украина
молдавия
грузия
еврокомиссия
совет ес
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ПАРИЖ, 21 июн - РИА Новости. Страны ЕС достигли полного консенсуса относительно предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз, заявил во вторник министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон.В пятницу Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз. При этом в ЕК призвали признать европейские устремления Грузии, но статус кандидата пока не предоставлять. Решение будут принимать лидеры ЕС 23-24 июня.
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в мире, евросоюз, украина, молдавия, грузия, еврокомиссия, совет ес
16:37 21.06.2022 (обновлено: 16:56 21.06.2022)
 
Страны ЕС договорились по вопросу предоставления Украине статуса кандидата

МИД Франции: страны ЕС договорились по вопросу предоставления Украине статуса кандидата

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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ПАРИЖ, 21 июн - РИА Новости. Страны ЕС достигли полного консенсуса относительно предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз, заявил во вторник министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон.
В пятницу Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз. При этом в ЕК призвали признать европейские устремления Грузии, но статус кандидата пока не предоставлять. Решение будут принимать лидеры ЕС 23-24 июня.
"Мы обсудили подготовку к саммиту ЕС, который состоится 23-24 июня, который будет посвящен Украине и предоставлению ей статуса кандидата на вступление в ЕС. Мы обсуждали этот вопрос сегодня, и эти обсуждения показали, что существует большой консенсус, я бы даже сказал - полный консенсус для того, чтобы продвинуться по этому вопросу", - сказал Бон на пресс-конференции по итогам Совета ЕС по общим вопросам.
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
14:24
Глава МИД Латвии заявил, что Украина войдет в ЕС не позже середины века
 
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