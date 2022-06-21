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Посол ЕС попросил решить вопрос транзита в Калининград путем дипломатии
Посол ЕС попросил решить вопрос транзита в Калининград путем дипломатии - РИА Новости, 21.06.2022
Посол ЕС попросил решить вопрос транзита в Калининград путем дипломатии
Посол ЕС в РФ Маркус Эдерер сообщил, что на встрече в МИД РФ обратился к российской стороне не обострять ситуацию и решить вопрос с транзитом через Литву... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T12:38
2022-06-21T12:38
2022-06-21T13:03
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Посол ЕС в РФ Маркус Эдерер сообщил, что на встрече в МИД РФ обратился к российской стороне не обострять ситуацию и решить вопрос с транзитом через Литву дипломатическим путем.Он был вызван во вторник в МИД РФ в связи с решением Литвы запретить транзит ряда товаров в Калининградскую область и провел там полтора часа.
https://ria.ru/20220620/litva-1796742338.html
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в мире, евросоюз, россия, калининград, литва, калининградская область
12:38 21.06.2022 (обновлено: 13:03 21.06.2022)
Посол ЕС попросил решить вопрос транзита в Калининград путем дипломатии
Посол ЕС призвал не обострять вопрос транзита и решить его дипломатическим путем