https://ria.ru/20220621/es-1796986691.html

Посол ЕС попросил решить вопрос транзита в Калининград путем дипломатии

Посол ЕС попросил решить вопрос транзита в Калининград путем дипломатии - РИА Новости, 21.06.2022

Посол ЕС попросил решить вопрос транзита в Калининград путем дипломатии

Посол ЕС в РФ Маркус Эдерер сообщил, что на встрече в МИД РФ обратился к российской стороне не обострять ситуацию и решить вопрос с транзитом через Литву... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T12:38

2022-06-21T12:38

2022-06-21T13:03

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Посол ЕС в РФ Маркус Эдерер сообщил, что на встрече в МИД РФ обратился к российской стороне не обострять ситуацию и решить вопрос с транзитом через Литву дипломатическим путем.Он был вызван во вторник в МИД РФ в связи с решением Литвы запретить транзит ряда товаров в Калининградскую область и провел там полтора часа.

https://ria.ru/20220620/litva-1796742338.html

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в мире, евросоюз, россия, калининград, литва, калининградская область