https://ria.ru/20220621/es-1796986454.html

Посол Евросоюза в России заявил о выполнении Литвой санкций ЕС

Посол Евросоюза в России заявил о выполнении Литвой санкций ЕС - РИА Новости, 21.06.2022

Посол Евросоюза в России заявил о выполнении Литвой санкций ЕС

Литва не принимает односторонних мер против России, а выполняет санкции Евросоюза, заявил посол ЕС в РФ Маркус Эдерер, комментируя ситуацию с транзитом товаров... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T12:37

2022-06-21T12:37

2022-06-21T13:07

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Литва не принимает односторонних мер против России, а выполняет санкции Евросоюза, заявил посол ЕС в РФ Маркус Эдерер, комментируя ситуацию с транзитом товаров в Калининградскую область.Он был вызван во вторник в МИД РФ в связи с решением Литвы запретить транзит ряда товаров в Калининградскую область и провел там полтора часа."Литва не принимает односторонних мер, а исполняет санкции ЕС", - сказал он журналистам.

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