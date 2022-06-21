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Посол Евросоюза в России заявил о выполнении Литвой санкций ЕС - РИА Новости, 21.06.2022
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Посол Евросоюза в России заявил о выполнении Литвой санкций ЕС
Посол Евросоюза в России заявил о выполнении Литвой санкций ЕС - РИА Новости, 21.06.2022
Посол Евросоюза в России заявил о выполнении Литвой санкций ЕС
Литва не принимает односторонних мер против России, а выполняет санкции Евросоюза, заявил посол ЕС в РФ Маркус Эдерер, комментируя ситуацию с транзитом товаров... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T12:37
2022-06-21T13:07
в мире
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Литва не принимает односторонних мер против России, а выполняет санкции Евросоюза, заявил посол ЕС в РФ Маркус Эдерер, комментируя ситуацию с транзитом товаров в Калининградскую область.Он был вызван во вторник в МИД РФ в связи с решением Литвы запретить транзит ряда товаров в Калининградскую область и провел там полтора часа."Литва не принимает односторонних мер, а исполняет санкции ЕС", - сказал он журналистам.
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в мире, россия, литва, евросоюз
12:37 21.06.2022 (обновлено: 13:07 21.06.2022)
 
Посол Евросоюза в России заявил о выполнении Литвой санкций ЕС

Посол ЕС в России: Литва не принимает односторонних мер против Москвы, а выполняет санкции

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол ЕС в России Маркус Эдерер выходит из здания Министерства иностранных дел РФ. 21 июня 2022
Посол ЕС в России Маркус Эдерер выходит из здания Министерства иностранных дел РФ. 21 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Посол ЕС в России Маркус Эдерер выходит из здания Министерства иностранных дел РФ. 21 июня 2022
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Литва не принимает односторонних мер против России, а выполняет санкции Евросоюза, заявил посол ЕС в РФ Маркус Эдерер, комментируя ситуацию с транзитом товаров в Калининградскую область.
Он был вызван во вторник в МИД РФ в связи с решением Литвы запретить транзит ряда товаров в Калининградскую область и провел там полтора часа.
"Литва не принимает односторонних мер, а исполняет санкции ЕС", - сказал он журналистам.
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