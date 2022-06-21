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Еврокомиссар допустила дефицит энергии зимой - РИА Новости, 21.06.2022
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Еврокомиссар допустила дефицит энергии зимой
Еврокомиссар допустила дефицит энергии зимой - РИА Новости, 21.06.2022
Еврокомиссар допустила дефицит энергии зимой
Есть риск, что у Евросоюза будет недостаточно энергии зимой, важнейшим элементом подготовки к холодному периоду является наполнение хранилищ, говорится в речи... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T14:15
2022-06-21T14:15
евросоюз
в мире
еврокомиссия
кадри симсон
санкции в отношении россии
цены на нефть
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БРЮССЕЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Есть риск, что у Евросоюза будет недостаточно энергии зимой, важнейшим элементом подготовки к холодному периоду является наполнение хранилищ, говорится в речи еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, опубликованной в ее Twitter."Зима не за горами, и это будет непростой момент. Мы не просто смотрим на высокие цены, существует реальный риск того, что у нас не будет достаточно энергии для нашего общества. Мы должны сделать так, чтобы влияние на граждан и промышленность было как можно меньше. Так что подготовка является ключевым моментом. Хранение энергии — это наша основная политика страхования", - сказала она.Поэтому, по словам Симсон, ЕС недавно ввел новые правила, которые предполагают заполнение газохранилищ Евросоюза к 1 ноября на 80%, а в последующие годы - на 90%. Сейчас наполнение резервов "голубым топливом" идёт хорошо, несмотря на высокие цены, отметила еврокомиссар. Хранилища заполнены более, чем на 50%, что примерно на 6 процентных пунктов выше, чем годом ранее.
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евросоюз, в мире, еврокомиссия, кадри симсон, санкции в отношении россии, цены на нефть
14:15 21.06.2022
 
Еврокомиссар допустила дефицит энергии зимой

Еврокомиссар Симсон: есть риск, что у Евросоюза будет недостаточно энергии зимой

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Есть риск, что у Евросоюза будет недостаточно энергии зимой, важнейшим элементом подготовки к холодному периоду является наполнение хранилищ, говорится в речи еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, опубликованной в ее Twitter.
"Зима не за горами, и это будет непростой момент. Мы не просто смотрим на высокие цены, существует реальный риск того, что у нас не будет достаточно энергии для нашего общества. Мы должны сделать так, чтобы влияние на граждан и промышленность было как можно меньше. Так что подготовка является ключевым моментом. Хранение энергии — это наша основная политика страхования", - сказала она.
Поэтому, по словам Симсон, ЕС недавно ввел новые правила, которые предполагают заполнение газохранилищ Евросоюза к 1 ноября на 80%, а в последующие годы - на 90%. Сейчас наполнение резервов "голубым топливом" идёт хорошо, несмотря на высокие цены, отметила еврокомиссар. Хранилища заполнены более, чем на 50%, что примерно на 6 процентных пунктов выше, чем годом ранее.
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ЕвросоюзВ миреЕврокомиссияКадри СимсонСанкции в отношении РоссииЦены на нефть
 
 
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