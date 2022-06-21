https://ria.ru/20220621/energiya-1797023257.html

Еврокомиссар допустила дефицит энергии зимой

Еврокомиссар допустила дефицит энергии зимой - РИА Новости, 21.06.2022

Еврокомиссар допустила дефицит энергии зимой

Есть риск, что у Евросоюза будет недостаточно энергии зимой, важнейшим элементом подготовки к холодному периоду является наполнение хранилищ, говорится в речи... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T14:15

2022-06-21T14:15

2022-06-21T14:15

евросоюз

в мире

еврокомиссия

кадри симсон

санкции в отношении россии

цены на нефть

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БРЮССЕЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Есть риск, что у Евросоюза будет недостаточно энергии зимой, важнейшим элементом подготовки к холодному периоду является наполнение хранилищ, говорится в речи еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, опубликованной в ее Twitter."Зима не за горами, и это будет непростой момент. Мы не просто смотрим на высокие цены, существует реальный риск того, что у нас не будет достаточно энергии для нашего общества. Мы должны сделать так, чтобы влияние на граждан и промышленность было как можно меньше. Так что подготовка является ключевым моментом. Хранение энергии — это наша основная политика страхования", - сказала она.Поэтому, по словам Симсон, ЕС недавно ввел новые правила, которые предполагают заполнение газохранилищ Евросоюза к 1 ноября на 80%, а в последующие годы - на 90%. Сейчас наполнение резервов "голубым топливом" идёт хорошо, несмотря на высокие цены, отметила еврокомиссар. Хранилища заполнены более, чем на 50%, что примерно на 6 процентных пунктов выше, чем годом ранее.

https://ria.ru/20220512/belgiya-1788009859.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

евросоюз, в мире, еврокомиссия, кадри симсон, санкции в отношении россии, цены на нефть