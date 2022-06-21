Еврокомиссар допустила дефицит энергии зимой
Еврокомиссар Симсон: есть риск, что у Евросоюза будет недостаточно энергии зимой
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Есть риск, что у Евросоюза будет недостаточно энергии зимой, важнейшим элементом подготовки к холодному периоду является наполнение хранилищ, говорится в речи еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, опубликованной в ее Twitter.
"Зима не за горами, и это будет непростой момент. Мы не просто смотрим на высокие цены, существует реальный риск того, что у нас не будет достаточно энергии для нашего общества. Мы должны сделать так, чтобы влияние на граждан и промышленность было как можно меньше. Так что подготовка является ключевым моментом. Хранение энергии — это наша основная политика страхования", - сказала она.
Поэтому, по словам Симсон, ЕС недавно ввел новые правила, которые предполагают заполнение газохранилищ Евросоюза к 1 ноября на 80%, а в последующие годы - на 90%. Сейчас наполнение резервов "голубым топливом" идёт хорошо, несмотря на высокие цены, отметила еврокомиссар. Хранилища заполнены более, чем на 50%, что примерно на 6 процентных пунктов выше, чем годом ранее.