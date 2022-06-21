https://ria.ru/20220621/ekvador-1797164183.html
Власти Эквадора попросили помощи в организации диалога с протестующими
Власти Эквадора попросили помощи в организации диалога с протестующими - РИА Новости, 21.06.2022
Власти Эквадора попросили помощи в организации диалога с протестующими
Власти Эквадора попросили помощь международных учреждений для организации диалога правительства и представителей протестного движения, охватившего страну,... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T21:04
2022-06-21T21:04
2022-06-21T21:04
в мире
эквадор
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КИТО, 21 июн - РИА Новости. Власти Эквадора попросили помощь международных учреждений для организации диалога правительства и представителей протестного движения, охватившего страну, сообщило Национальное управление по правам человека.Протесты Конфедерации индейских народов Эквадора Conaie против социальной и экономической политики руководства страны начались 13 июня с небольших манифестаций в 11 регионах и набрали силу на следующий день, когда полиция на сутки задержала руководителя конфедерации Леонидаса Ису по обвинению в препятствовании работе государственных служб. Президент Лассо с 18 июня ввел в ряде регионов, включая столицу, чрезвычайное положение.По информации полиции Эквадора, за 8 дней беспорядков были задержаны 86 человек, 61 получил травмы "в результате нападений протестующих" и один человек погиб от падения с большой высоты. На территории индейских общин 14 сотрудников полиции были временно захвачены в плен.
https://ria.ru/20220620/lasso-1796903746.html
эквадор
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эквадор
Власти Эквадора попросили помощи в организации диалога с протестующими
Власти Эквадора попросили международной помощи в организации диалога с протестующими
КИТО, 21 июн - РИА Новости. Власти Эквадора попросили помощь международных учреждений для организации диалога правительства и представителей протестного движения, охватившего страну, сообщило Национальное управление по правам человека.
"Мы запросили техническую поддержку международных организаций для сопровождения возможных круглых столов", - говорится в коммюнике.
Протесты Конфедерации индейских народов Эквадора
Conaie против социальной и экономической политики руководства страны начались 13 июня с небольших манифестаций в 11 регионах и набрали силу на следующий день, когда полиция на сутки задержала руководителя конфедерации Леонидаса Ису по обвинению в препятствовании работе государственных служб. Президент Лассо с 18 июня ввел в ряде регионов, включая столицу, чрезвычайное положение.
По информации полиции Эквадора, за 8 дней беспорядков были задержаны 86 человек, 61 получил травмы "в результате нападений протестующих" и один человек погиб от падения с большой высоты. На территории индейских общин 14 сотрудников полиции были временно захвачены в плен.