https://ria.ru/20220621/ekvador-1797164183.html

Власти Эквадора попросили помощи в организации диалога с протестующими

Власти Эквадора попросили помощи в организации диалога с протестующими - РИА Новости, 21.06.2022

Власти Эквадора попросили помощи в организации диалога с протестующими

Власти Эквадора попросили помощь международных учреждений для организации диалога правительства и представителей протестного движения, охватившего страну,... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T21:04

2022-06-21T21:04

2022-06-21T21:04

в мире

эквадор

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КИТО, 21 июн - РИА Новости. Власти Эквадора попросили помощь международных учреждений для организации диалога правительства и представителей протестного движения, охватившего страну, сообщило Национальное управление по правам человека.Протесты Конфедерации индейских народов Эквадора Conaie против социальной и экономической политики руководства страны начались 13 июня с небольших манифестаций в 11 регионах и набрали силу на следующий день, когда полиция на сутки задержала руководителя конфедерации Леонидаса Ису по обвинению в препятствовании работе государственных служб. Президент Лассо с 18 июня ввел в ряде регионов, включая столицу, чрезвычайное положение.По информации полиции Эквадора, за 8 дней беспорядков были задержаны 86 человек, 61 получил травмы "в результате нападений протестующих" и один человек погиб от падения с большой высоты. На территории индейских общин 14 сотрудников полиции были временно захвачены в плен.

https://ria.ru/20220620/lasso-1796903746.html

эквадор

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, эквадор