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Власти Эквадора попросили помощи в организации диалога с протестующими - РИА Новости, 21.06.2022
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Власти Эквадора попросили помощи в организации диалога с протестующими
Власти Эквадора попросили помощи в организации диалога с протестующими - РИА Новости, 21.06.2022
Власти Эквадора попросили помощи в организации диалога с протестующими
Власти Эквадора попросили помощь международных учреждений для организации диалога правительства и представителей протестного движения, охватившего страну,... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T21:04
2022-06-21T21:04
в мире
эквадор
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КИТО, 21 июн - РИА Новости. Власти Эквадора попросили помощь международных учреждений для организации диалога правительства и представителей протестного движения, охватившего страну, сообщило Национальное управление по правам человека.Протесты Конфедерации индейских народов Эквадора Conaie против социальной и экономической политики руководства страны начались 13 июня с небольших манифестаций в 11 регионах и набрали силу на следующий день, когда полиция на сутки задержала руководителя конфедерации Леонидаса Ису по обвинению в препятствовании работе государственных служб. Президент Лассо с 18 июня ввел в ряде регионов, включая столицу, чрезвычайное положение.По информации полиции Эквадора, за 8 дней беспорядков были задержаны 86 человек, 61 получил травмы "в результате нападений протестующих" и один человек погиб от падения с большой высоты. На территории индейских общин 14 сотрудников полиции были временно захвачены в плен.
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в мире, эквадор
21:04 21.06.2022
 
Власти Эквадора попросили помощи в организации диалога с протестующими

Власти Эквадора попросили международной помощи в организации диалога с протестующими

© Depositphotos / xuraТрущобы в Кито, Эквадор
Трущобы в Кито, Эквадор - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© Depositphotos / xura
Трущобы в Кито, Эквадор. Архивное фото
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КИТО, 21 июн - РИА Новости. Власти Эквадора попросили помощь международных учреждений для организации диалога правительства и представителей протестного движения, охватившего страну, сообщило Национальное управление по правам человека.
"Мы запросили техническую поддержку международных организаций для сопровождения возможных круглых столов", - говорится в коммюнике.
Протесты Конфедерации индейских народов Эквадора Conaie против социальной и экономической политики руководства страны начались 13 июня с небольших манифестаций в 11 регионах и набрали силу на следующий день, когда полиция на сутки задержала руководителя конфедерации Леонидаса Ису по обвинению в препятствовании работе государственных служб. Президент Лассо с 18 июня ввел в ряде регионов, включая столицу, чрезвычайное положение.
По информации полиции Эквадора, за 8 дней беспорядков были задержаны 86 человек, 61 получил травмы "в результате нападений протестующих" и один человек погиб от падения с большой высоты. На территории индейских общин 14 сотрудников полиции были временно захвачены в плен.
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