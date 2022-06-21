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Хабаровчанку будут судить за экстремизм из-за ненависти к властям - РИА Новости, 21.06.2022
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Хабаровчанку будут судить за экстремизм из-за ненависти к властям
Хабаровчанку будут судить за экстремизм из-за ненависти к властям - РИА Новости, 21.06.2022
Хабаровчанку будут судить за экстремизм из-за ненависти к властям
Жительница Хабаровска из-за ненависти к государственной власти пойдет под суд за экстремизм, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Хабаровскому краю. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T04:55
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происшествия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
хабаровск
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 21 июн — РИА Новости. Жительница Хабаровска из-за ненависти к государственной власти пойдет под суд за экстремизм, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Хабаровскому краю.По данным ФСБ, хабаровчанка, "придерживаясь взглядов социальной розни и руководствуясь мотивами ненависти к представителям высших органов госвласти", в интернете размещала материалы, призывающие к экстремистской деятельности в отношении руководства страны и сотрудников правоохранительных органов РФ.Отмечается, что женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), хабаровск, хабаровский край
04:55 21.06.2022 (обновлено: 04:56 21.06.2022)
 
Хабаровчанку будут судить за экстремизм из-за ненависти к властям

Жительницу Хабаровска будут судить за экстремизм из-за ненависти к государственной власти

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ХАБАРОВСК, 21 июн — РИА Новости. Жительница Хабаровска из-за ненависти к государственной власти пойдет под суд за экстремизм, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Хабаровскому краю.
По данным ФСБ, хабаровчанка, "придерживаясь взглядов социальной розни и руководствуясь мотивами ненависти к представителям высших органов госвласти", в интернете размещала материалы, призывающие к экстремистской деятельности в отношении руководства страны и сотрудников правоохранительных органов РФ.
"Завершено расследование уголовного дела по части 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности...) в отношении гражданки РФ, жительницы Хабаровска. Материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой Хабаровского края обвинительным заключением переданы в Центральный районный суд Хабаровска", — сообщает ФСБ.
Отмечается, что женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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