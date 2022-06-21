https://ria.ru/20220621/ekstremizm-1796912376.html

Хабаровчанку будут судить за экстремизм из-за ненависти к властям

Хабаровчанку будут судить за экстремизм из-за ненависти к властям - РИА Новости, 21.06.2022

Хабаровчанку будут судить за экстремизм из-за ненависти к властям

Жительница Хабаровска из-за ненависти к государственной власти пойдет под суд за экстремизм, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Хабаровскому краю. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T04:55

2022-06-21T04:55

2022-06-21T04:56

происшествия

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

хабаровск

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ХАБАРОВСК, 21 июн — РИА Новости. Жительница Хабаровска из-за ненависти к государственной власти пойдет под суд за экстремизм, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Хабаровскому краю.По данным ФСБ, хабаровчанка, "придерживаясь взглядов социальной розни и руководствуясь мотивами ненависти к представителям высших органов госвласти", в интернете размещала материалы, призывающие к экстремистской деятельности в отношении руководства страны и сотрудников правоохранительных органов РФ.Отмечается, что женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

https://ria.ru/20220318/sk-1778783743.html

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происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), хабаровск, хабаровский край