https://ria.ru/20220621/ekonomika-1796977959.html
Премьер Белоруссии заявил о периоде турбулентности в мировой экономике
Премьер Белоруссии заявил о периоде турбулентности в мировой экономике - РИА Новости, 21.06.2022
Премьер Белоруссии заявил о периоде турбулентности в мировой экономике
Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что в мире начался долгосрочный период экономической турбулентности. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T12:12
2022-06-21T12:12
2022-06-21T12:12
экономика
роман головченко
в мире
белоруссия
минск
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МИНСК, 21 июн – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что в мире начался долгосрочный период экономической турбулентности."Ситуация в мире и мировой экономике принципиально изменилась... Мировая экономика вошла в новый и, видимо, долгосрочный период экономической турбулентности", - сказал Головченко, выступая на заседании Евразийского межправсовета в Минске во вторник.Он отметил, что рост цен на энергоносители, сырье и товары сопровождается общемировым всплеском инфляции, которая бьет многолетние рекорды во всем мире. "Практически все мировые экономические центры склонны считать, что мир входит в эпоху новой экономической рецессии", - подчеркнул белорусский премьер.
https://ria.ru/20220621/sanktsii-1796916027.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, роман головченко, в мире, белоруссия, минск
Премьер Белоруссии заявил о периоде турбулентности в мировой экономике
Премьер Белоруссии Головченко: в мировой экономике начался период турбулентности