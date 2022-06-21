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Премьер Белоруссии заявил о периоде турбулентности в мировой экономике - РИА Новости, 21.06.2022
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Премьер Белоруссии заявил о периоде турбулентности в мировой экономике
Премьер Белоруссии заявил о периоде турбулентности в мировой экономике - РИА Новости, 21.06.2022
Премьер Белоруссии заявил о периоде турбулентности в мировой экономике
Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что в мире начался долгосрочный период экономической турбулентности. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T12:12
2022-06-21T12:12
экономика
роман головченко
в мире
белоруссия
минск
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МИНСК, 21 июн – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что в мире начался долгосрочный период экономической турбулентности."Ситуация в мире и мировой экономике принципиально изменилась... Мировая экономика вошла в новый и, видимо, долгосрочный период экономической турбулентности", - сказал Головченко, выступая на заседании Евразийского межправсовета в Минске во вторник.Он отметил, что рост цен на энергоносители, сырье и товары сопровождается общемировым всплеском инфляции, которая бьет многолетние рекорды во всем мире. "Практически все мировые экономические центры склонны считать, что мир входит в эпоху новой экономической рецессии", - подчеркнул белорусский премьер.
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экономика, роман головченко, в мире, белоруссия, минск
12:12 21.06.2022
 
Премьер Белоруссии заявил о периоде турбулентности в мировой экономике

Премьер Белоруссии Головченко: в мировой экономике начался период турбулентности

© Министерство обороны РФ Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© Министерство обороны РФ Виктор Толочко
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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Архивное фото
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МИНСК, 21 июн – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что в мире начался долгосрочный период экономической турбулентности.
"Ситуация в мире и мировой экономике принципиально изменилась... Мировая экономика вошла в новый и, видимо, долгосрочный период экономической турбулентности", - сказал Головченко, выступая на заседании Евразийского межправсовета в Минске во вторник.
Он отметил, что рост цен на энергоносители, сырье и товары сопровождается общемировым всплеском инфляции, которая бьет многолетние рекорды во всем мире. "Практически все мировые экономические центры склонны считать, что мир входит в эпоху новой экономической рецессии", - подчеркнул белорусский премьер.
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ЭкономикаРоман ГоловченкоВ миреБелоруссияМинск
 
 
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