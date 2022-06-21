https://ria.ru/20220621/ekonomika-1796977959.html

Премьер Белоруссии заявил о периоде турбулентности в мировой экономике

Премьер Белоруссии заявил о периоде турбулентности в мировой экономике - РИА Новости, 21.06.2022

Премьер Белоруссии заявил о периоде турбулентности в мировой экономике

Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что в мире начался долгосрочный период экономической турбулентности. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T12:12

2022-06-21T12:12

2022-06-21T12:12

экономика

роман головченко

в мире

белоруссия

минск

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МИНСК, 21 июн – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что в мире начался долгосрочный период экономической турбулентности."Ситуация в мире и мировой экономике принципиально изменилась... Мировая экономика вошла в новый и, видимо, долгосрочный период экономической турбулентности", - сказал Головченко, выступая на заседании Евразийского межправсовета в Минске во вторник.Он отметил, что рост цен на энергоносители, сырье и товары сопровождается общемировым всплеском инфляции, которая бьет многолетние рекорды во всем мире. "Практически все мировые экономические центры склонны считать, что мир входит в эпоху новой экономической рецессии", - подчеркнул белорусский премьер.

https://ria.ru/20220621/sanktsii-1796916027.html

белоруссия

минск

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, роман головченко, в мире, белоруссия, минск