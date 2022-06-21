Рейтинг@Mail.ru
Зеленый мониторинг: зачем деревья в Москве поставили на учет - РИА Новости, 21.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220621/ekomonitoring-1796138860.html
Зеленый мониторинг: зачем деревья в Москве поставили на учет
Зеленый мониторинг: зачем деревья в Москве поставили на учет - РИА Новости, 21.06.2022
Зеленый мониторинг: зачем деревья в Москве поставили на учет
Скверы, парки, цветущие бульвары и зеленые пространства – обязательные составляющие комфортного и современного мегаполиса. В "царстве стекла и бетона" деревья и РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T09:00
2022-06-21T09:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
общество
мосэкомониторинг
тинао
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796132444_0:306:3010:1999_1920x0_80_0_0_e7ea7c0b54502147c2a8504f4021bacf.jpg
Скверы, парки, цветущие бульвары и зеленые пространства – обязательные составляющие комфортного и современного мегаполиса. В "царстве стекла и бетона" деревья и кустарники играют сразу две важные роли: дополняют эстетический облик города, а также положительно влияют на его экологию. Впрочем, сами растения при этом испытывают постоянную антропогенную нагрузку, нередко заболевают и просто стареют, как все живые организмы. В Москве мониторингом зеленых насаждений занимаются специалисты-дендрологи, которые ежегодно обследуют десятки тысяч растений. Корреспондент РИА Новости пообщался с экспертами по мониторингу и узнал, как и зачем измерять деревья и что такое "узкотелая изумрудная златка".Четко по плануДендролог Лидия Ахунова уверенным шагом пересекает Тверской бульвар и останавливается напротив узловатого высокого дерева. Для непрофессионала оно ничем не отличается от остальных, но специалист, сверившись с дендропланом и бегло осмотрев ствол, скороговоркой выдает его основные параметры: "Это вяз гладкий, диаметр около 34-36 сантиметров, высота – порядка 15 метров. Листовая пластина хороших размеров, 10-12 сантиметров. Для вяза это показатель хорошего самочувствия. Вершина не засохла, сухих ветвей, "скелетов" нет".Измерения "на глаз" тут же подтверждаются с помощью специализированного оборудования: высотометра, обычной и лазерной рулетки. Все данные по вязу коллега Ахуновой, аналитик информационно-аналитического отдела ГПБУ "Мосэкомониторинг" Игорь Кукушкин фиксирует и вносит в перечетную ведомость, где отражены параметры и других деревьев на Тверском бульваре: лип, кленов, тополей.Такое обследование зеленых насаждений столицы специалисты "Мосэкомониторинга" проводят каждый год с 2012 года на 130 площадках постоянного наблюдения (ППН). Сто из них находятся в Москве, еще 30 – на территории ТиНАО. Как отмечает заместитель начальника информационно-аналитического отдела "Мосэкомониторинга" Елена Гавриленко, ежегодно специалисты осматривают более 10 тысяч деревьев и 19 тысяч кустарников."Мониторинг проводится в две фазы каждый год в вегетационный период, когда листья на деревьях уже распустились. В рамках первой фазы осуществляется ранняя диагностика, в рамках второй – обследование всех 130 ППН. Мониторинг позволяет нам контролировать распространение определенных болезней у зеленых насаждений, активность вредителей. Вот сейчас, например, мы отслеживаем голландскую болезнь вяза или графиоз, а также вредителя – ясеневую узкотелую изумрудную златку, причем как активные очаги, так и угасающие", – поясняет Гавриленко.Все под записьДеревья и кустарники на всех площадках постоянного наблюдения дендрологи в сотрудничестве со специалистами "Мосэкомониторинга" осматривают и обследуют вручную, последовательно переходя от одного насаждения к другому согласно дендроплану. Пронумерованные в нем растения оценивают по нескольким основным параметрам: помимо высоты, диаметра ствола и общего состояния, фиксируется декоративность, следы вредителей или болезней, признаки аварийности (например, угол наклона дерева), внешний вид и густота кроны. Полученные данные тщательно вносятся в перечетную ведомость – по сути, обзорный документ, полностью отражающий актуальное состояние того или иного зеленого островка в городе."В ведомость записывается номер площадки и дерева, породный состав, указывается, обследовалось ли древесное растение или кустарник, возраст, высота, заболевания – в общем, все измеримые параметры. На основании мониторинга мы составляем рекомендации для улучшения состояния насаждений – например, обрезка сухих или зараженных ветвей. Проводить ее должен балансодержатель территории", – говорит Кукушкин, демонстрируя ведомость.Дендролог Ахунова добавляет: основная задача специалистов – выявить в рамках мониторинга, как различные породы деревьев и кустарников чувствуют себя на разных территориях Москвы, а затем предоставить эти данные столичному департаменту природопользования. Ведомство, в свою очередь, на основании информации может принять соответствующие меры – например, скорректировать план по озеленению города или рассмотреть новые породы для высадки.Завершив осмотр дерева или кустарника, дендролог ставит ему оценку от 1 до 6, где единица обозначает идеальное состояние. Вяз на Тверском бульваре получает "четверку". По словам Ахуновой, для дерева в таком возрасте и на участке в самом центре Москвы это отличный показатель.Вечно зеленыеЕжегодный мониторинг помогает специалистам установить, какие из видов растений наиболее приспособлены к полноценному росту и развитию на территории Москвы, отмечает Гавриленко.По ее словам, данные мониторинга за последние годы позволяет утверждать, что более 90% растительности в Москве находятся в удовлетворительном и хорошем состоянии, что для мегаполиса – настоящее достижение. Помимо регулярных обследований, положительная динамика "зеленой стороны" столицы обусловлена высадкой молодых растений, устойчивых к городской нагрузке, а также своевременное удаление мертвых и аварийных деревьев, подверженных болезням."Пожилым считается дерево старше 50 лет. Сейчас доля таких растений составляет примерно треть от общего числа в Москве", – говорит Гавриленко.Наиболее распространены в столице клены, липы и березы, среди кустарников популярны сорта – чубушник, спирея, сирень."Кустарники в принципе устойчивее к антропогенной нагрузке и болезням, чем деревья, но жить хотят все, и нередко на основании мониторинга выявляются крайне интересные случаи. Вот, например, мы стали обращать внимание, что на некоторых территориях, заселенных вредителем златкой, на зараженных деревьях стали просыпаться спящие почки, образовываться новые побеги и вторичные кроны. То есть, деревья, по сути, получают вторую жизнь. Конечно, это пока единичный случай, но прецедент крайне любопытный. Будем наблюдать, как все будет развиваться дальше", – заключает специалист "Мосэкомониторинга".
https://realty.ria.ru/20200626/1513803541.html
https://realty.ria.ru/20220328/viktorina-1780122741.html
https://realty.ria.ru/20220513/tsvety-1787855747.html
москва
тинао
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796132444_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_40ff9aeb2d23b0b9c5a76d4481649eb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, общество, мосэкомониторинг, тинао
09:00 21.06.2022
 

Зеленый мониторинг: зачем деревья в Москве поставили на учет

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник ГПБУ "Мосэкомониторинг" во время мониторинга зеленых насаждений в Москве
Сотрудник ГПБУ Мосэкомониторинг во время мониторинга зеленых насаждений в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
Скверы, парки, цветущие бульвары и зеленые пространства – обязательные составляющие комфортного и современного мегаполиса. В "царстве стекла и бетона" деревья и кустарники играют сразу две важные роли: дополняют эстетический облик города, а также положительно влияют на его экологию. Впрочем, сами растения при этом испытывают постоянную антропогенную нагрузку, нередко заболевают и просто стареют, как все живые организмы. В Москве мониторингом зеленых насаждений занимаются специалисты-дендрологи, которые ежегодно обследуют десятки тысяч растений. Корреспондент РИА Новости пообщался с экспертами по мониторингу и узнал, как и зачем измерять деревья и что такое "узкотелая изумрудная златка".

Четко по плану

Дендролог Лидия Ахунова уверенным шагом пересекает Тверской бульвар и останавливается напротив узловатого высокого дерева. Для непрофессионала оно ничем не отличается от остальных, но специалист, сверившись с дендропланом и бегло осмотрев ствол, скороговоркой выдает его основные параметры: "Это вяз гладкий, диаметр около 34-36 сантиметров, высота – порядка 15 метров. Листовая пластина хороших размеров, 10-12 сантиметров. Для вяза это показатель хорошего самочувствия. Вершина не засохла, сухих ветвей, "скелетов" нет".
Измерения "на глаз" тут же подтверждаются с помощью специализированного оборудования: высотометра, обычной и лазерной рулетки. Все данные по вязу коллега Ахуновой, аналитик информационно-аналитического отдела ГПБУ "Мосэкомониторинг" Игорь Кукушкин фиксирует и вносит в перечетную ведомость, где отражены параметры и других деревьев на Тверском бульваре: лип, кленов, тополей.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник ГПБУ "Мосэкомониторинг" и дендролог во время мониторинга зеленых насаждений в Москве
Сотрудник ГПБУ Мосэкомониторинг и дендролог во время мониторинга зеленых насаждений в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Сотрудник ГПБУ "Мосэкомониторинг" и дендролог во время мониторинга зеленых насаждений в Москве
Такое обследование зеленых насаждений столицы специалисты "Мосэкомониторинга" проводят каждый год с 2012 года на 130 площадках постоянного наблюдения (ППН). Сто из них находятся в Москве, еще 30 – на территории ТиНАО. Как отмечает заместитель начальника информационно-аналитического отдела "Мосэкомониторинга" Елена Гавриленко, ежегодно специалисты осматривают более 10 тысяч деревьев и 19 тысяч кустарников.
"Мониторинг проводится в две фазы каждый год в вегетационный период, когда листья на деревьях уже распустились. В рамках первой фазы осуществляется ранняя диагностика, в рамках второй – обследование всех 130 ППН. Мониторинг позволяет нам контролировать распространение определенных болезней у зеленых насаждений, активность вредителей. Вот сейчас, например, мы отслеживаем голландскую болезнь вяза или графиоз, а также вредителя – ясеневую узкотелую изумрудную златку, причем как активные очаги, так и угасающие", – поясняет Гавриленко.
Серебряно-Виноградный пруд в парке Измайлово. - РИА Новости, 1920, 26.06.2020
26 июня 2020, 13:44Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Магия перемен: какими "фишками" могут удивить экоцентры Москвы

Все под запись

Деревья и кустарники на всех площадках постоянного наблюдения дендрологи в сотрудничестве со специалистами "Мосэкомониторинга" осматривают и обследуют вручную, последовательно переходя от одного насаждения к другому согласно дендроплану. Пронумерованные в нем растения оценивают по нескольким основным параметрам: помимо высоты, диаметра ствола и общего состояния, фиксируется декоративность, следы вредителей или болезней, признаки аварийности (например, угол наклона дерева), внешний вид и густота кроны. Полученные данные тщательно вносятся в перечетную ведомость – по сути, обзорный документ, полностью отражающий актуальное состояние того или иного зеленого островка в городе.
"В ведомость записывается номер площадки и дерева, породный состав, указывается, обследовалось ли древесное растение или кустарник, возраст, высота, заболевания – в общем, все измеримые параметры. На основании мониторинга мы составляем рекомендации для улучшения состояния насаждений – например, обрезка сухих или зараженных ветвей. Проводить ее должен балансодержатель территории", – говорит Кукушкин, демонстрируя ведомость.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник ГПБУ "Мосэкомониторинг" во время мониторинга зеленых насаждений в Москве
Сотрудник ГПБУ Мосэкомониторинг во время мониторинга зеленых насаждений в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Сотрудник ГПБУ "Мосэкомониторинг" во время мониторинга зеленых насаждений в Москве
Дендролог Ахунова добавляет: основная задача специалистов – выявить в рамках мониторинга, как различные породы деревьев и кустарников чувствуют себя на разных территориях Москвы, а затем предоставить эти данные столичному департаменту природопользования. Ведомство, в свою очередь, на основании информации может принять соответствующие меры – например, скорректировать план по озеленению города или рассмотреть новые породы для высадки.
"Мониторинг позволяет прогнозировать развитие всех насаждений в Москве. Площадки у нас с 2012 года одни и те же, данные копятся. Соответственно, приходя сюда из года в год, мы смотрим, какие изменения происходят с течением времени. Деревья ведь живые, они меняются, могут и болеть. Например, если через несколько лет диаметр ствола этого вяза останется неизменным – это может быть признаком замедления роста, а значит – болезни", – говорит специалист.
Завершив осмотр дерева или кустарника, дендролог ставит ему оценку от 1 до 6, где единица обозначает идеальное состояние. Вяз на Тверском бульваре получает "четверку". По словам Ахуновой, для дерева в таком возрасте и на участке в самом центре Москвы это отличный показатель.
Кот гуляет по клумбе с тюльпанами в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
28 марта, 10:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Что вы знаете о "зеленой стороне" города?

Вечно зеленые

Ежегодный мониторинг помогает специалистам установить, какие из видов растений наиболее приспособлены к полноценному росту и развитию на территории Москвы, отмечает Гавриленко.
"Самыми газо- и пылеустойчивыми считаются разные виды кленов. Вот тополь, например, прекрасный "фильтр": он поглощает огромное количество загрязняющих веществ, насыщает воздух, но растет очень быстро, а значит – и быстро стареет, становится хрупким. Плюс, пух. Поэтому в Москве сейчас постепенно проводится замена пушащих тополей на непушащие сорта. Полностью отказываться от такого прекрасного дерева город, конечно, не будет", – рассказывает специалист.
По ее словам, данные мониторинга за последние годы позволяет утверждать, что более 90% растительности в Москве находятся в удовлетворительном и хорошем состоянии, что для мегаполиса – настоящее достижение. Помимо регулярных обследований, положительная динамика "зеленой стороны" столицы обусловлена высадкой молодых растений, устойчивых к городской нагрузке, а также своевременное удаление мертвых и аварийных деревьев, подверженных болезням.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник ГПБУ "Мосэкомониторинг" во время мониторинга зеленых насаждений в Москве
Сотрудник ГПБУ Мосэкомониторинг во время мониторинга зеленых насаждений в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Сотрудник ГПБУ "Мосэкомониторинг" во время мониторинга зеленых насаждений в Москве
"Пожилым считается дерево старше 50 лет. Сейчас доля таких растений составляет примерно треть от общего числа в Москве", – говорит Гавриленко.
Наиболее распространены в столице клены, липы и березы, среди кустарников популярны сорта – чубушник, спирея, сирень.
"Кустарники в принципе устойчивее к антропогенной нагрузке и болезням, чем деревья, но жить хотят все, и нередко на основании мониторинга выявляются крайне интересные случаи. Вот, например, мы стали обращать внимание, что на некоторых территориях, заселенных вредителем златкой, на зараженных деревьях стали просыпаться спящие почки, образовываться новые побеги и вторичные кроны. То есть, деревья, по сути, получают вторую жизнь. Конечно, это пока единичный случай, но прецедент крайне любопытный. Будем наблюдать, как все будет развиваться дальше", – заключает специалист "Мосэкомониторинга".
Цветник на Манежной площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 10:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Сплошное наслаждение: самые цветущие и ароматные места Москвы
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваОбществоМосэкомониторингТиНАО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала