https://ria.ru/20220621/ekomonitoring-1796138860.html

Зеленый мониторинг: зачем деревья в Москве поставили на учет

Зеленый мониторинг: зачем деревья в Москве поставили на учет - РИА Новости, 21.06.2022

Зеленый мониторинг: зачем деревья в Москве поставили на учет

Скверы, парки, цветущие бульвары и зеленые пространства – обязательные составляющие комфортного и современного мегаполиса. В "царстве стекла и бетона" деревья и РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T09:00

2022-06-21T09:00

2022-06-21T09:00

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Скверы, парки, цветущие бульвары и зеленые пространства – обязательные составляющие комфортного и современного мегаполиса. В "царстве стекла и бетона" деревья и кустарники играют сразу две важные роли: дополняют эстетический облик города, а также положительно влияют на его экологию. Впрочем, сами растения при этом испытывают постоянную антропогенную нагрузку, нередко заболевают и просто стареют, как все живые организмы. В Москве мониторингом зеленых насаждений занимаются специалисты-дендрологи, которые ежегодно обследуют десятки тысяч растений. Корреспондент РИА Новости пообщался с экспертами по мониторингу и узнал, как и зачем измерять деревья и что такое "узкотелая изумрудная златка".Четко по плануДендролог Лидия Ахунова уверенным шагом пересекает Тверской бульвар и останавливается напротив узловатого высокого дерева. Для непрофессионала оно ничем не отличается от остальных, но специалист, сверившись с дендропланом и бегло осмотрев ствол, скороговоркой выдает его основные параметры: "Это вяз гладкий, диаметр около 34-36 сантиметров, высота – порядка 15 метров. Листовая пластина хороших размеров, 10-12 сантиметров. Для вяза это показатель хорошего самочувствия. Вершина не засохла, сухих ветвей, "скелетов" нет".Измерения "на глаз" тут же подтверждаются с помощью специализированного оборудования: высотометра, обычной и лазерной рулетки. Все данные по вязу коллега Ахуновой, аналитик информационно-аналитического отдела ГПБУ "Мосэкомониторинг" Игорь Кукушкин фиксирует и вносит в перечетную ведомость, где отражены параметры и других деревьев на Тверском бульваре: лип, кленов, тополей.Такое обследование зеленых насаждений столицы специалисты "Мосэкомониторинга" проводят каждый год с 2012 года на 130 площадках постоянного наблюдения (ППН). Сто из них находятся в Москве, еще 30 – на территории ТиНАО. Как отмечает заместитель начальника информационно-аналитического отдела "Мосэкомониторинга" Елена Гавриленко, ежегодно специалисты осматривают более 10 тысяч деревьев и 19 тысяч кустарников."Мониторинг проводится в две фазы каждый год в вегетационный период, когда листья на деревьях уже распустились. В рамках первой фазы осуществляется ранняя диагностика, в рамках второй – обследование всех 130 ППН. Мониторинг позволяет нам контролировать распространение определенных болезней у зеленых насаждений, активность вредителей. Вот сейчас, например, мы отслеживаем голландскую болезнь вяза или графиоз, а также вредителя – ясеневую узкотелую изумрудную златку, причем как активные очаги, так и угасающие", – поясняет Гавриленко.Все под записьДеревья и кустарники на всех площадках постоянного наблюдения дендрологи в сотрудничестве со специалистами "Мосэкомониторинга" осматривают и обследуют вручную, последовательно переходя от одного насаждения к другому согласно дендроплану. Пронумерованные в нем растения оценивают по нескольким основным параметрам: помимо высоты, диаметра ствола и общего состояния, фиксируется декоративность, следы вредителей или болезней, признаки аварийности (например, угол наклона дерева), внешний вид и густота кроны. Полученные данные тщательно вносятся в перечетную ведомость – по сути, обзорный документ, полностью отражающий актуальное состояние того или иного зеленого островка в городе."В ведомость записывается номер площадки и дерева, породный состав, указывается, обследовалось ли древесное растение или кустарник, возраст, высота, заболевания – в общем, все измеримые параметры. На основании мониторинга мы составляем рекомендации для улучшения состояния насаждений – например, обрезка сухих или зараженных ветвей. Проводить ее должен балансодержатель территории", – говорит Кукушкин, демонстрируя ведомость.Дендролог Ахунова добавляет: основная задача специалистов – выявить в рамках мониторинга, как различные породы деревьев и кустарников чувствуют себя на разных территориях Москвы, а затем предоставить эти данные столичному департаменту природопользования. Ведомство, в свою очередь, на основании информации может принять соответствующие меры – например, скорректировать план по озеленению города или рассмотреть новые породы для высадки.Завершив осмотр дерева или кустарника, дендролог ставит ему оценку от 1 до 6, где единица обозначает идеальное состояние. Вяз на Тверском бульваре получает "четверку". По словам Ахуновой, для дерева в таком возрасте и на участке в самом центре Москвы это отличный показатель.Вечно зеленыеЕжегодный мониторинг помогает специалистам установить, какие из видов растений наиболее приспособлены к полноценному росту и развитию на территории Москвы, отмечает Гавриленко.По ее словам, данные мониторинга за последние годы позволяет утверждать, что более 90% растительности в Москве находятся в удовлетворительном и хорошем состоянии, что для мегаполиса – настоящее достижение. Помимо регулярных обследований, положительная динамика "зеленой стороны" столицы обусловлена высадкой молодых растений, устойчивых к городской нагрузке, а также своевременное удаление мертвых и аварийных деревьев, подверженных болезням."Пожилым считается дерево старше 50 лет. Сейчас доля таких растений составляет примерно треть от общего числа в Москве", – говорит Гавриленко.Наиболее распространены в столице клены, липы и березы, среди кустарников популярны сорта – чубушник, спирея, сирень."Кустарники в принципе устойчивее к антропогенной нагрузке и болезням, чем деревья, но жить хотят все, и нередко на основании мониторинга выявляются крайне интересные случаи. Вот, например, мы стали обращать внимание, что на некоторых территориях, заселенных вредителем златкой, на зараженных деревьях стали просыпаться спящие почки, образовываться новые побеги и вторичные кроны. То есть, деревья, по сути, получают вторую жизнь. Конечно, это пока единичный случай, но прецедент крайне любопытный. Будем наблюдать, как все будет развиваться дальше", – заключает специалист "Мосэкомониторинга".

https://realty.ria.ru/20200626/1513803541.html

https://realty.ria.ru/20220328/viktorina-1780122741.html

https://realty.ria.ru/20220513/tsvety-1787855747.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, общество, мосэкомониторинг, тинао