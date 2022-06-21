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Страны ЕАЭС договорились о развитии транспортных коридоров Европа – Китай - РИА Новости, 21.06.2022
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Страны ЕАЭС договорились о развитии транспортных коридоров Европа – Китай
Страны ЕАЭС договорились о развитии транспортных коридоров Европа – Китай - РИА Новости, 21.06.2022
Страны ЕАЭС договорились о развитии транспортных коридоров Европа – Китай
Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович сообщил, что страны союза договорились о необходимости развития евразийских... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T12:57
2022-06-21T12:57
экономика
европа
китай
евразийский экономический союз
михаил мясникович
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МИНСК, 21 июн – РИА Новости. Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович сообщил, что страны союза договорились о необходимости развития евразийских транспортных коридоров в направлении Европа – Западный Китай."Принято решение, направленное на активизацию работы по развитию транспортной инфраструктуры, в том числе евразийских транспортных коридоров и маршрутов", - сказал Мясникович журналистам по итогам заседания Евразийского межправсовета в Минске.В частности, по его словам, есть предложение проложить южную железную дорогу в Армении, реконструировать автомобильную дорогу М1 для развития автомобильного маршрута Европа – Западный Китай с ответвлением на Белоруссию, построить железную дорогу Европа – Западный Китай, железную дорогу Китай - Киргизия - Узбекистан."Это формируется международный транспортный коридор Европа – Западный Китай", - констатировал Мясникович.
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экономика, европа, китай, евразийский экономический союз, михаил мясникович
12:57 21.06.2022
 
Страны ЕАЭС договорились о развитии транспортных коридоров Европа – Китай

Мясникович: страны ЕАЭС договорились о развитии транспортных коридоров Европа – Китай

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный узел
Железнодорожный узел - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МИНСК, 21 июн – РИА Новости. Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович сообщил, что страны союза договорились о необходимости развития евразийских транспортных коридоров в направлении Европа – Западный Китай.
"Принято решение, направленное на активизацию работы по развитию транспортной инфраструктуры, в том числе евразийских транспортных коридоров и маршрутов", - сказал Мясникович журналистам по итогам заседания Евразийского межправсовета в Минске.
В частности, по его словам, есть предложение проложить южную железную дорогу в Армении, реконструировать автомобильную дорогу М1 для развития автомобильного маршрута Европа – Западный Китай с ответвлением на Белоруссию, построить железную дорогу Европа – Западный Китай, железную дорогу Китай - Киргизия - Узбекистан.
"Это формируется международный транспортный коридор Европа – Западный Китай", - констатировал Мясникович.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
12:43
Мишустин призвал ускорить развитие новых транспортных коридоров
 
ЭкономикаЕвропаКитайЕвразийский экономический союзМихаил Мясникович
 
 
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