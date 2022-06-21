https://ria.ru/20220621/eaes-1796995000.html

Страны ЕАЭС договорились о развитии транспортных коридоров Европа – Китай

Страны ЕАЭС договорились о развитии транспортных коридоров Европа – Китай - РИА Новости, 21.06.2022

Страны ЕАЭС договорились о развитии транспортных коридоров Европа – Китай

Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович сообщил, что страны союза договорились о необходимости развития евразийских... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T12:57

2022-06-21T12:57

2022-06-21T12:57

экономика

европа

китай

евразийский экономический союз

михаил мясникович

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МИНСК, 21 июн – РИА Новости. Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович сообщил, что страны союза договорились о необходимости развития евразийских транспортных коридоров в направлении Европа – Западный Китай."Принято решение, направленное на активизацию работы по развитию транспортной инфраструктуры, в том числе евразийских транспортных коридоров и маршрутов", - сказал Мясникович журналистам по итогам заседания Евразийского межправсовета в Минске.В частности, по его словам, есть предложение проложить южную железную дорогу в Армении, реконструировать автомобильную дорогу М1 для развития автомобильного маршрута Европа – Западный Китай с ответвлением на Белоруссию, построить железную дорогу Европа – Западный Китай, железную дорогу Китай - Киргизия - Узбекистан."Это формируется международный транспортный коридор Европа – Западный Китай", - констатировал Мясникович.

https://ria.ru/20220621/torgovlya-1796988123.html

европа

китай

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Ольга Фомченкова

экономика, европа, китай, евразийский экономический союз, михаил мясникович