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Страны ЕАЭС договорились о развитии транспортных коридоров Европа – Китай
Страны ЕАЭС договорились о развитии транспортных коридоров Европа – Китай - РИА Новости, 21.06.2022
Страны ЕАЭС договорились о развитии транспортных коридоров Европа – Китай
Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович сообщил, что страны союза договорились о необходимости развития евразийских... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T12:57
2022-06-21T12:57
2022-06-21T12:57
экономика
европа
китай
евразийский экономический союз
михаил мясникович
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МИНСК, 21 июн – РИА Новости. Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович сообщил, что страны союза договорились о необходимости развития евразийских транспортных коридоров в направлении Европа – Западный Китай."Принято решение, направленное на активизацию работы по развитию транспортной инфраструктуры, в том числе евразийских транспортных коридоров и маршрутов", - сказал Мясникович журналистам по итогам заседания Евразийского межправсовета в Минске.В частности, по его словам, есть предложение проложить южную железную дорогу в Армении, реконструировать автомобильную дорогу М1 для развития автомобильного маршрута Европа – Западный Китай с ответвлением на Белоруссию, построить железную дорогу Европа – Западный Китай, железную дорогу Китай - Киргизия - Узбекистан."Это формируется международный транспортный коридор Европа – Западный Китай", - констатировал Мясникович.
https://ria.ru/20220621/torgovlya-1796988123.html
европа
китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа, китай, евразийский экономический союз, михаил мясникович
Страны ЕАЭС договорились о развитии транспортных коридоров Европа – Китай
Мясникович: страны ЕАЭС договорились о развитии транспортных коридоров Европа – Китай