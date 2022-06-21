https://ria.ru/20220621/eaes-1796967500.html
Мишустин заявил об усилении давления Запада на отдельные государства ЕАЭС
Мишустин заявил об усилении давления Запада на отдельные государства ЕАЭС - РИА Новости, 21.06.2022
Мишустин заявил об усилении давления Запада на отдельные государства ЕАЭС
Давление коллективного Запада на отдельные государства ЕАЭС усиливается, это отражается на всех участниках союза, эффективно отвечать на такие шаги можно только РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T11:44
2022-06-21T11:44
2022-06-21T12:49
в мире
евразийский экономический союз
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1796989942_0:220:3249:2048_1920x0_80_0_0_2f9c2545e9b1d7c0339642504d5151c1.jpg
МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Давление коллективного Запада на отдельные государства ЕАЭС усиливается, это отражается на всех участниках союза, эффективно отвечать на такие шаги можно только сообща, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Давление коллективного Запада на отдельные государства "пятерки" усиливается, это отражается на всех участников союза. Наши экономики тесно связаны, поэтому эффективно отвечать на недружественные шаги можно только сообща", - сказал Мишустин на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета в Минске во вторник.Он отметил, что основная задача сейчас - минимизировать влияние санкций на граждан, укрепить макроэкономическую стабильность. "Важно обеспечить дальнейшее поступательное развитие евразийской интеграции, совместно преодолевать последствия нестабильности международной экономической системы в условиях новой непростой геополитической реальности", - подчеркнул Мишустин.
https://ria.ru/20220527/rossiya-1791165914.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1796989942_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_a06ce833f0da00cadfd5534f29e3943a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евразийский экономический союз, михаил мишустин
11:44 21.06.2022 (обновлено: 12:49 21.06.2022)
Мишустин заявил об усилении давления Запада на отдельные государства ЕАЭС
Премьер Мишустин: давление коллективного Запада на отдельные государства ЕАЭС усиливается
МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Давление коллективного Запада на отдельные государства ЕАЭС усиливается, это отражается на всех участниках союза, эффективно отвечать на такие шаги можно только сообща, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Давление коллективного Запада на отдельные государства "пятерки" усиливается, это отражается на всех участников союза. Наши экономики тесно связаны, поэтому эффективно отвечать на недружественные шаги можно только сообща", - сказал Мишустин на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета в Минске
во вторник.
Он отметил, что основная задача сейчас - минимизировать влияние санкций на граждан, укрепить макроэкономическую стабильность. "Важно обеспечить дальнейшее поступательное развитие евразийской интеграции, совместно преодолевать последствия нестабильности международной экономической системы в условиях новой непростой геополитической реальности", - подчеркнул Мишустин.