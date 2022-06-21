Рейтинг@Mail.ru
Мишустин заявил об усилении давления Запада на отдельные государства ЕАЭС - РИА Новости, 21.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220621/eaes-1796967500.html
Мишустин заявил об усилении давления Запада на отдельные государства ЕАЭС
Мишустин заявил об усилении давления Запада на отдельные государства ЕАЭС - РИА Новости, 21.06.2022
Мишустин заявил об усилении давления Запада на отдельные государства ЕАЭС
Давление коллективного Запада на отдельные государства ЕАЭС усиливается, это отражается на всех участниках союза, эффективно отвечать на такие шаги можно только РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T11:44
2022-06-21T12:49
в мире
евразийский экономический союз
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1796989942_0:220:3249:2048_1920x0_80_0_0_2f9c2545e9b1d7c0339642504d5151c1.jpg
МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Давление коллективного Запада на отдельные государства ЕАЭС усиливается, это отражается на всех участниках союза, эффективно отвечать на такие шаги можно только сообща, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Давление коллективного Запада на отдельные государства "пятерки" усиливается, это отражается на всех участников союза. Наши экономики тесно связаны, поэтому эффективно отвечать на недружественные шаги можно только сообща", - сказал Мишустин на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета в Минске во вторник.Он отметил, что основная задача сейчас - минимизировать влияние санкций на граждан, укрепить макроэкономическую стабильность. "Важно обеспечить дальнейшее поступательное развитие евразийской интеграции, совместно преодолевать последствия нестабильности международной экономической системы в условиях новой непростой геополитической реальности", - подчеркнул Мишустин.
https://ria.ru/20220527/rossiya-1791165914.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1796989942_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_a06ce833f0da00cadfd5534f29e3943a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, евразийский экономический союз, михаил мишустин
11:44 21.06.2022 (обновлено: 12:49 21.06.2022)
 
Мишустин заявил об усилении давления Запада на отдельные государства ЕАЭС

Премьер Мишустин: давление коллективного Запада на отдельные государства ЕАЭС усиливается

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в заседании глав делегаций государств стран ЕАЭС в Минске
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в заседании глав делегаций государств стран ЕАЭС в Минске - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в заседании глав делегаций государств стран ЕАЭС в Минске
Читать ria.ru в
МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Давление коллективного Запада на отдельные государства ЕАЭС усиливается, это отражается на всех участниках союза, эффективно отвечать на такие шаги можно только сообща, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Давление коллективного Запада на отдельные государства "пятерки" усиливается, это отражается на всех участников союза. Наши экономики тесно связаны, поэтому эффективно отвечать на недружественные шаги можно только сообща", - сказал Мишустин на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета в Минске во вторник.
Он отметил, что основная задача сейчас - минимизировать влияние санкций на граждан, укрепить макроэкономическую стабильность. "Важно обеспечить дальнейшее поступательное развитие евразийской интеграции, совместно преодолевать последствия нестабильности международной экономической системы в условиях новой непростой геополитической реальности", - подчеркнул Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 14:38
Запад пытается зачеркнуть Россию на карте мира, заявил Мишустин
 
В миреЕвразийский экономический союзМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала