https://ria.ru/20220621/eaes-1796967500.html

Мишустин заявил об усилении давления Запада на отдельные государства ЕАЭС

Мишустин заявил об усилении давления Запада на отдельные государства ЕАЭС - РИА Новости, 21.06.2022

Мишустин заявил об усилении давления Запада на отдельные государства ЕАЭС

Давление коллективного Запада на отдельные государства ЕАЭС усиливается, это отражается на всех участниках союза, эффективно отвечать на такие шаги можно только РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T11:44

2022-06-21T11:44

2022-06-21T12:49

в мире

евразийский экономический союз

михаил мишустин

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МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Давление коллективного Запада на отдельные государства ЕАЭС усиливается, это отражается на всех участниках союза, эффективно отвечать на такие шаги можно только сообща, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Давление коллективного Запада на отдельные государства "пятерки" усиливается, это отражается на всех участников союза. Наши экономики тесно связаны, поэтому эффективно отвечать на недружественные шаги можно только сообща", - сказал Мишустин на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета в Минске во вторник.Он отметил, что основная задача сейчас - минимизировать влияние санкций на граждан, укрепить макроэкономическую стабильность. "Важно обеспечить дальнейшее поступательное развитие евразийской интеграции, совместно преодолевать последствия нестабильности международной экономической системы в условиях новой непростой геополитической реальности", - подчеркнул Мишустин.

https://ria.ru/20220527/rossiya-1791165914.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, евразийский экономический союз, михаил мишустин