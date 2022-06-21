https://ria.ru/20220621/dtp-1796920139.html
На юге Москвы автомобиль столкнулся с мотоциклом
На юге Москвы автомобиль столкнулся с мотоциклом - РИА Новости, 21.06.2022
На юге Москвы автомобиль столкнулся с мотоциклом
Автомобиль и мотоцикл столкнулись на Варшавском шоссе перед пересечением с Черноморским бульваром в Москве, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T08:25
2022-06-21T08:25
2022-06-21T08:25
происшествия
москва
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Автомобиль и мотоцикл столкнулись на Варшавском шоссе перед пересечением с Черноморским бульваром в Москве, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.Добавляется, что на месте работают оперативные службы города.Отмечается, что движение осуществляется по одной полосе из трех.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На юге Москвы автомобиль столкнулся с мотоциклом
Автомобиль и мотоцикл столкнулись на Варшавском шоссе в Москве