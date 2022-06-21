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На юге Москвы автомобиль столкнулся с мотоциклом - РИА Новости, 21.06.2022
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На юге Москвы автомобиль столкнулся с мотоциклом
На юге Москвы автомобиль столкнулся с мотоциклом - РИА Новости, 21.06.2022
На юге Москвы автомобиль столкнулся с мотоциклом
Автомобиль и мотоцикл столкнулись на Варшавском шоссе перед пересечением с Черноморским бульваром в Москве, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T08:25
2022-06-21T08:25
происшествия
москва
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Автомобиль и мотоцикл столкнулись на Варшавском шоссе перед пересечением с Черноморским бульваром в Москве, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.Добавляется, что на месте работают оперативные службы города.Отмечается, что движение осуществляется по одной полосе из трех.
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происшествия, москва
08:25 21.06.2022
 
На юге Москвы автомобиль столкнулся с мотоциклом

Автомобиль и мотоцикл столкнулись на Варшавском шоссе в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции
Автомобили полиции - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобили полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Автомобиль и мотоцикл столкнулись на Варшавском шоссе перед пересечением с Черноморским бульваром в Москве, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
"На Варшавском шоссе (перед пересечением с Черноморским бульваром) при движении в сторону центра столкнулись автомобиль и мотоцикл", - говорится в сообщении.
Добавляется, что на месте работают оперативные службы города.
Отмечается, что движение осуществляется по одной полосе из трех.
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