https://ria.ru/20220621/dtp-1796920139.html

На юге Москвы автомобиль столкнулся с мотоциклом

На юге Москвы автомобиль столкнулся с мотоциклом - РИА Новости, 21.06.2022

На юге Москвы автомобиль столкнулся с мотоциклом

Автомобиль и мотоцикл столкнулись на Варшавском шоссе перед пересечением с Черноморским бульваром в Москве, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T08:25

2022-06-21T08:25

2022-06-21T08:25

происшествия

москва

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Автомобиль и мотоцикл столкнулись на Варшавском шоссе перед пересечением с Черноморским бульваром в Москве, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.Добавляется, что на месте работают оперативные службы города.Отмечается, что движение осуществляется по одной полосе из трех.

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва