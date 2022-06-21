https://ria.ru/20220621/draka-1797150340.html

В Подмосковье 13 человек доставили в полицию после драки со стрельбой

В Подмосковье 13 человек доставили в полицию после драки со стрельбой - РИА Новости, 21.06.2022

В Подмосковье 13 человек доставили в полицию после драки со стрельбой

Тринадцать человек доставили в полицию после драки со стрельбой в Подмосковье, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщает ГУ МВД по области. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T19:46

2022-06-21T19:46

2022-06-21T19:46

происшествия

красногорск

россия

московская область (подмосковье)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Тринадцать человек доставили в полицию после драки со стрельбой в Подмосковье, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщает ГУ МВД по области.Ранее в СМИ появилась видеозапись, на которой запечатлен конфликт нескольких человек, на видео также слышны звуки выстрелов.Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД, в полицию поступило сообщение, что у дома на улице Просторная в городском округе Красногорск возник конфликт между группой граждан, но полицейские на месте ЧП не нашли нарушителей общественного порядка."Сотрудниками полиции УМВД России по городскому округу Красногорск установлены и доставлены в подразделение полиции 13 граждан в возрасте от 27 до 58 лет – участники конфликта в деревне Путилково", - говорится в сообщении.Отмечается, что по факту хулиганства с применением предметов, используемых в качестве оружия, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), максимальная санкция - лишение свободы на семь лет.

https://ria.ru/20220614/draka-1795196802.html

https://ria.ru/20220620/draka-1796770796.html

красногорск

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, красногорск, россия, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)