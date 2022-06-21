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В Подмосковье 13 человек доставили в полицию после драки со стрельбой - РИА Новости, 21.06.2022
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В Подмосковье 13 человек доставили в полицию после драки со стрельбой
В Подмосковье 13 человек доставили в полицию после драки со стрельбой - РИА Новости, 21.06.2022
В Подмосковье 13 человек доставили в полицию после драки со стрельбой
Тринадцать человек доставили в полицию после драки со стрельбой в Подмосковье, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщает ГУ МВД по области. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T19:46
2022-06-21T19:46
происшествия
красногорск
россия
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Тринадцать человек доставили в полицию после драки со стрельбой в Подмосковье, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщает ГУ МВД по области.Ранее в СМИ появилась видеозапись, на которой запечатлен конфликт нескольких человек, на видео также слышны звуки выстрелов.Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД, в полицию поступило сообщение, что у дома на улице Просторная в городском округе Красногорск возник конфликт между группой граждан, но полицейские на месте ЧП не нашли нарушителей общественного порядка."Сотрудниками полиции УМВД России по городскому округу Красногорск установлены и доставлены в подразделение полиции 13 граждан в возрасте от 27 до 58 лет – участники конфликта в деревне Путилково", - говорится в сообщении.Отмечается, что по факту хулиганства с применением предметов, используемых в качестве оружия, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), максимальная санкция - лишение свободы на семь лет.
https://ria.ru/20220614/draka-1795196802.html
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красногорск
россия
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происшествия, красногорск, россия, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
19:46 21.06.2022
 
В Подмосковье 13 человек доставили в полицию после драки со стрельбой

Тринадцать человек доставили в полицию после драки со стрельбой в Подмосковном Путилково

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Тринадцать человек доставили в полицию после драки со стрельбой в Подмосковье, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщает ГУ МВД по области.
Ранее в СМИ появилась видеозапись, на которой запечатлен конфликт нескольких человек, на видео также слышны звуки выстрелов.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14 июня, 13:50
В Подмосковье пьяный мужчина избил подростка из-за замечания
Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД, в полицию поступило сообщение, что у дома на улице Просторная в городском округе Красногорск возник конфликт между группой граждан, но полицейские на месте ЧП не нашли нарушителей общественного порядка.
"Сотрудниками полиции УМВД России по городскому округу Красногорск установлены и доставлены в подразделение полиции 13 граждан в возрасте от 27 до 58 лет – участники конфликта в деревне Путилково", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по факту хулиганства с применением предметов, используемых в качестве оружия, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), максимальная санкция - лишение свободы на семь лет.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 15:18
В Сочи ищут мужчину, устроившего драку после просьбы убрать за собакой
 
ПроисшествияКрасногорскРоссияМосковская область (Подмосковье)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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