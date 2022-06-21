https://ria.ru/20220621/doverie-1796906362.html
Запад никогда не сможет вернуть доверие Москвы, заявил Песков
Запад никогда не сможет вернуть доверие Москвы, заявил Песков - РИА Новости, 21.06.2022
Запад никогда не сможет вернуть доверие Москвы, заявил Песков
Страны Запада никогда не смогут вернуть доверие Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу MSNBC. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T01:48
2022-06-21T01:48
2022-06-21T10:10
в мире
россия
москва
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
санкции в отношении россии
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Страны Запада никогда не смогут вернуть доверие Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу MSNBC.Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркивал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Кроме того, Москва критикует поставки оружия Киеву. Российские власти подчеркивали, что любые военные грузы для Украины становятся законными целями.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html
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в мире, россия, москва, дмитрий песков, санкции в отношении россии, вашингтон
01:48 21.06.2022 (обновлено: 10:10 21.06.2022)
Запад никогда не сможет вернуть доверие Москвы, заявил Песков
Представитель Кремля Песков заявил, что Россия никогда больше не будет доверять Западу