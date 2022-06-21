https://ria.ru/20220621/donetsk-1797163112.html

Киевский район Донецка весь день подвергается обстрелам ВСУ

Киевский район Донецка весь день подвергается обстрелам ВСУ - РИА Новости, 21.06.2022

Киевский район Донецка весь день подвергается обстрелам ВСУ

Киевский район Донецка с самого утра по настоящее время подвергается постоянным, методичным обстрелам со стороны украинских националистов, люди пережидают в... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T21:01

2022-06-21T21:01

2022-06-21T21:01

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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Киевский район Донецка с самого утра по настоящее время подвергается постоянным, методичным обстрелам со стороны украинских националистов, люди пережидают в подвалах, многие предприятия остановили работу, передает корреспондент РИА Новости.Киевский проспект опустел: изредка на большой скорости по нему проезжают автомобили, люди стараются оставаться в безопасных местах, жильцы наиболее близких к зоне поражения домов пережидают обстрелы в подвалах.Большое количество предприятий обстреливаемого района полностью приостановили работу, в том числе торговый центр "Донецк Сити", Шахтерская площадь абсолютно безлюдна.Жители с радостью обсуждают пролет российских штурмовиков в сторону Авдеевки, с позиций которой идет обстрел.Ранее корреспонденты РИА Новости сообщали о прилетах в Червоногвардейский район Макеевки. По данным СЦКК ДНР, известно о жертвах среди гражданских лиц: семь человек получили ранения различной степени тяжести, погиб мужчина 1978 года рождения, зафиксировано множество разрушений жилых домов и инфраструктуры.

https://ria.ru/20220618/kadry-1796254583.html

https://ria.ru/20220619/evropa-1796469775.html

авдеевка

макеевка

донецкая народная республика

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в мире, авдеевка, макеевка, донецкая народная республика, сцкк