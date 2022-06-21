Киевский район Донецка весь день подвергается обстрелам ВСУ
Киевский район Донецка весь день подвергается постоянным обстрелам ВСУ
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Киевский район Донецка с самого утра по настоящее время подвергается постоянным, методичным обстрелам со стороны украинских националистов, люди пережидают в подвалах, многие предприятия остановили работу, передает корреспондент РИА Новости.
Киевский проспект опустел: изредка на большой скорости по нему проезжают автомобили, люди стараются оставаться в безопасных местах, жильцы наиболее близких к зоне поражения домов пережидают обстрелы в подвалах.
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Большое количество предприятий обстреливаемого района полностью приостановили работу, в том числе торговый центр "Донецк Сити", Шахтерская площадь абсолютно безлюдна.
Жители с радостью обсуждают пролет российских штурмовиков в сторону Авдеевки, с позиций которой идет обстрел.
Ранее корреспонденты РИА Новости сообщали о прилетах в Червоногвардейский район Макеевки. По данным СЦКК ДНР, известно о жертвах среди гражданских лиц: семь человек получили ранения различной степени тяжести, погиб мужчина 1978 года рождения, зафиксировано множество разрушений жилых домов и инфраструктуры.
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