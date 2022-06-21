https://ria.ru/20220621/donbass-1797181189.html

Гатилов указал на заговор молчания Запада об обстрелах Донбасса

Гатилов указал на заговор молчания Запада об обстрелах Донбасса - РИА Новости, 21.06.2022

Гатилов указал на заговор молчания Запада об обстрелах Донбасса

Заговор молчания относительно обстрелов Донбасса существует среди международных структур, западных политиков и некоторых СМИ, Россия со своей стороны считает... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T23:49

2022-06-21T23:49

2022-06-21T23:56

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ЖЕНЕВА, 21 июн - РИА Новости. Заговор молчания относительно обстрелов Донбасса существует среди международных структур, западных политиков и некоторых СМИ, Россия со своей стороны считает необходимым пробивать стену безразличия, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.По его словам, Россия неоднократно информировала верховного комиссара ООН по правам человека, Совет по правам человека ООН и профильные правозащитные механизмы ООН о свидетельствах и фактах "преступлений со стороны украинских вооруженных формирований и нацбатальонов в отношении гражданского населения Донбасса и Украины". Гатилов заявил, что международные структуры продемонстрировали постыдное молчание и равнодушие."Несмотря на очевидно существующий заговор молчания среди международных правозащитных структур, западного политистеблишмента, так называемых независимых СМИ, считаем важным пробивать стену безразличия и отчуждения во имя спасения жизней и судеб многострадальных жителей Донбасса и Украины", - сказал Гатилов в ходе круглого стола, состоявшегося на полях 50-й сессии Совета по правам человека ООН.По его словам, это трудная, но необходимая задача.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220618/kadry-1796254583.html

https://ria.ru/20220621/zapad-1796832397.html

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в мире, владимир путин, донбасс, россия, украина, оон