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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 21.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 21.06.2022
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска в 16.37 обстреляли Киевский район Донецка, выпущено 13 снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T17:04
2022-06-21T17:05
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска в 16.37 обстреляли Киевский район Донецка, выпущено 13 снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... город Донецк (Киевский район): выпущено 13 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, донецк (днр)
17:04 21.06.2022 (обновлено: 17:05 21.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку 13 снарядов калибра 155 миллиметров

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска в 16.37 обстреляли Киевский район Донецка, выпущено 13 снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... город Донецк (Киевский район): выпущено 13 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
16:11Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонецк (ДНР)
 
 
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