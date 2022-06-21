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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 21.06.2022

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска в 16.37 обстреляли Киевский район Донецка, выпущено 13 снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T17:04

2022-06-21T17:04

2022-06-21T17:05

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска в 16.37 обстреляли Киевский район Донецка, выпущено 13 снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... город Донецк (Киевский район): выпущено 13 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

донецкая народная республика

украина

донецк (днр)

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в мире, донецкая народная республика, украина, донецк (днр)