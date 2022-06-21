https://ria.ru/20220621/donbass-1796929762.html

Вахтовик из Нового Уренгоя приехал в Донбасс забрать семью из-под обстрелов

Вахтовик из Нового Уренгоя приехал в Донбасс забрать семью из-под обстрелов - РИА Новости, 21.06.2022

Вахтовик из Нового Уренгоя приехал в Донбасс забрать семью из-под обстрелов

Вахтовик Николай Погорелов приехал из Нового Уренгоя на своей машине в родной Северодонецк забрать жену и сына, эвакуация семьи проходила под разрывы снарядов,... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T09:21

2022-06-21T09:21

2022-06-21T10:01

специальная военная операция на украине

в мире

новый уренгой

луганская народная республика

северодонецк

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1796933633_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_70db0603cbc7e1d519b0ab527ec49202.jpg

СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 21 июн - РИА Новости. Вахтовик Николай Погорелов приехал из Нового Уренгоя на своей машине в родной Северодонецк забрать жену и сына, эвакуация семьи проходила под разрывы снарядов, передает корреспондент РИА Новости.Уезжая в феврале из Северодонецка на вахту в Новый Уренгой, Погорелов не мог и представить, что не увидит жену Юлию и трехлетнего сына Колю почти пять месяцев. Все это время им пришлось жить в подвале, прячась от украинских обстрелов.Последний до приезда раз Николай созванивался с женой 2 мая, затем связь в городе исчезла. Погорелов не знал, что с семьей, и ехал наобум, надеясь найти их живыми. Приехал из Нового Уренгоя на своей машине, российскую границу пересек без затруднений. На блокпосту Народной милиции ЛНР на въезде в Северодонецк объяснил ситуацию, его пропустили."Жили в основном в подвале. Воду держали в большом аквариуме. От отсутствия электричества рыбки умерли, мы помыли аквариум и набирали в него дождевую воду", - описывает РИА Новости Юля их быт. Николай слушает со слезами на глазах. Основу питания составляла гуманитарная помощь. "Папа еще не знает, но я сыну разрешила есть шоколадные конфеты. Раньше запрещала, а теперь пришлось разрешить. Военные часто угощали", - рассказала Юлия.Прямо во время интервью, пока Погореловы ждут отправки военными "КамАЗами" в тыл, начинается обстрел. Стреляют со стороны завода "Азот", где еще остаются украинские военные. Юлия моментально реагирует - забегает в ближайший подъезд. Маленький Коля плачет, а мама успокаивает его: "А кто обещал меня защищать?""Сейчас главное - выбраться отсюда. Других планов нет", - говорит глава семьи.

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796681612.html

https://ria.ru/20220620/severodonetsk-1796734544.html

новый уренгой

луганская народная республика

северодонецк

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Главное – выбраться отсюда": встреча вахтовика со своей семьей после 5 месяцев разлуки Житель Северодонецка Николай Погорелов в начале февраля уехал на вахту в Новый Уренгой и после этого не видел жену и трёхлетнего сына, которые остались под украинскими обстрелами, а последние полтора месяца даже не знал, живы ли они. Мужчина не побоялся приехать за семьей в зону боевых действий. Прямо во время интервью РИА Новости начался обстрел с территории завода "Азот", и Николай на себе прочувствовал, что пришлось пережить Юле и Коле-младшему. 2022-06-21T09:21 true PT2M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, новый уренгой, луганская народная республика, северодонецк, донбасс