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ВЦИОМ рассказал, сколько россиян хотят сокращения разницы в доходах - РИА Новости, 21.06.2022
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ВЦИОМ рассказал, сколько россиян хотят сокращения разницы в доходах
ВЦИОМ рассказал, сколько россиян хотят сокращения разницы в доходах - РИА Новости, 21.06.2022
ВЦИОМ рассказал, сколько россиян хотят сокращения разницы в доходах
Больше половины россиян — 55% — считают, что государство должно уменьшать различия в доходах между гражданами, следует из результатов опроса Всероссийского... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T06:31
2022-06-21T06:31
общество
россия
вциом
москва
доход
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Больше половины россиян — 55% — считают, что государство должно уменьшать различия в доходах между гражданами, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, которые есть в распоряжении РИА Новости.Треть населения (31%) совершенно согласна с утверждением, что государство должно уменьшать различия в доходах между людьми, 24% скорее согласны с таким мнением, а 25% ответили, что в чем-то согласны, в чем-то — нет.Совершенно не согласны с утверждением об уменьшении различия в доходах между людьми со стороны государства 8% россиян, 6% — скорее не согласны. Затруднились с ответом 7% участников опроса.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 8 мая. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных в России.Данные взвешены по социально-демографическим параметрам, предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%, отмечает ВЦИОМ.
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общество, россия, вциом, москва, доход
06:31 21.06.2022
 
ВЦИОМ рассказал, сколько россиян хотят сокращения разницы в доходах

ВЦИОМ: 55 процентов россиян хотят, чтобы государство сокращало разницу в доходах граждан

© AP Photo / Pavel GolovkinЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© AP Photo / Pavel Golovkin
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Больше половины россиян — 55% — считают, что государство должно уменьшать различия в доходах между гражданами, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Треть населения (31%) совершенно согласна с утверждением, что государство должно уменьшать различия в доходах между людьми, 24% скорее согласны с таким мнением, а 25% ответили, что в чем-то согласны, в чем-то — нет.
Совершенно не согласны с утверждением об уменьшении различия в доходах между людьми со стороны государства 8% россиян, 6% — скорее не согласны. Затруднились с ответом 7% участников опроса.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 8 мая. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных в России.
Данные взвешены по социально-демографическим параметрам, предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%, отмечает ВЦИОМ.
Мужчина подсчитывает денежные средства - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
03:39
ВЦИОМ: большинство россиян считают различия в доходах очень большими
 
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