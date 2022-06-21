https://ria.ru/20220621/dokhody-1796910303.html

ВЦИОМ: большинство россиян считают различия в доходах очень большими

ВЦИОМ: большинство россиян считают различия в доходах очень большими - РИА Новости, 21.06.2022

ВЦИОМ: большинство россиян считают различия в доходах очень большими

Почти 70 процентов россиян считают, что различия в доходах в России очень велики, чуть больше половины (54 процентов) граждан не согласны с утверждением, что... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T03:39

2022-06-21T03:39

2022-06-21T05:48

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Почти 70 процентов россиян считают, что различия в доходах в России очень велики, чуть больше половины (54 процентов) граждан не согласны с утверждением, что большая разница в доходах нужна для процветания России, следует из опроса ВЦИОМ, результаты которого есть у РИА Новости.На вопрос, насколько вы согласны или не согласны с тем, что различия в доходах в стране слишком велики, 50 процентов респондентов были совершенно согласны с этим утверждением, 19 процентов — скорее согласились, 15 процентов — были в чем-то согласны, а в чем-то нет, четыре процента были, скорее, не согласны, шесть процентов — совершенно не согласны, пять процентов затруднились с ответом.Также у респондентов спросили, согласны ли они с мнением, что большая разница в доходах необходима для процветания России. Треть населения (35 процентов) совершенно не согласны с этим утверждением, 19 процентов сообщили, что, скорее, не согласны, столько же респондентов в чем-то согласились с утверждением, в чем-то нет, десять процентов — скорее не согласны, восемь процентов — совершенно не согласны, девять процентов затруднились с ответом.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 8 мая 2022 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории России.Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.

https://ria.ru/20220620/reyting-1796631034.html

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общество, россия, вциом, доход, москва