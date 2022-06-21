https://ria.ru/20220621/dodon-1797097002.html

Додон уверен, что люди выйдут на антиправительственные протесты

Додон уверен, что люди выйдут на антиправительственные протесты - РИА Новости, 21.06.2022

Додон уверен, что люди выйдут на антиправительственные протесты

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что лично не может принимать участие в антиправительственных протестах, но уверен, что люди их поддержат, потому что... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T16:53

2022-06-21T16:53

2022-06-21T16:53

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КИШИНЕВ, 21 июн – РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что лично не может принимать участие в антиправительственных протестах, но уверен, что люди их поддержат, потому что жизнь в стране лишь ухудшается.Районный суд Кишинева во вторник рассматривает запрос прокуратуры о продлении домашнего ареста для Додона еще на 30 суток."Ситуация в стране чудовищно усложнилась, многие люди уже жалеют о результатах досрочных выборов в прошлом году. Вопрос в том, как это исправить: сами власти это не поймут, на мнение со стороны они не обращают внимание, у людей остаются только протесты. Поэтому я думаю, что у людей не будет другого выбора – они выйдут на протесты", - заявил Додон журналистам.Он полагает, что власти не способны адекватно реагировать на проблемы страны, поэтому необходимо поставить на их место профессионалов."Не важно, кто организует протесты – я лично не могу в них участвовать, не могу даже призывать к этому – важно, чтобы граждане Молдавии независимо от своих политических убеждений не боялись высказываться", - добавил Додон.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры 24 мая задержали Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. На следующий день ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура настаивала на предварительном аресте на 30 суток, но суд постановил, что Додон проведет этот срок под домашним арестом. Прокуратура и юристы самого экс-президента опротестовали это решение, но Апелляционная палата оставила в силе решение суда первой инстанции. Шестнадцатого июня прокуратура предъявила обвинения в соучастии в незаконном обогащении жене экс-президента Галине Додон.Ранее Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".

https://ria.ru/20220620/moldaviya-1796902854.html

https://ria.ru/20220613/dodon-1795033726.html

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в мире, молдавия, кишинев