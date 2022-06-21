https://ria.ru/20220621/dodon-1797065048.html

Манифестанты в Кишиневе требуют освобождения экс-президента Молдавии Додона

Манифестанты в Кишиневе требуют освобождения экс-президента Молдавии Додона - РИА Новости, 21.06.2022

Манифестанты в Кишиневе требуют освобождения экс-президента Молдавии Додона

В Кишиневе сторонники бывшего президента Молдавии Игоря Додона во время пикета у здания суда требуют его немедленного освобождения. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T15:45

2022-06-21T15:45

2022-06-21T16:37

в мире

игорь додон

майя санду

кишинев

молдавия

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КИШИНЕВ, 21 июн — РИА Новости. В Кишиневе сторонники бывшего президента Молдавии Игоря Додона во время пикета у здания суда требуют его немедленного освобождения.Сообщается, что в митинге участвуют депутаты парламента, активисты, члены молодежных организаций, представители Гагаузской автономии. Они скандируют: "Свободу Додону!", "Долой Майю Санду!", "Нет беспределу!".По его мнению, правящая в стране партия "Действие и солидарность", которую неформально возглавляет Санду, подчинила себе все институты власти. ПДС блокирует все инициативы блока коммунистов и социалистов, а также не пытается выстроить диалог с Гагаузской автономией, заключил парламентарий.Во вторник районный суд Кишинева рассматривает требование прокуроров о продлении домашнего ареста Додона еще на 30 суток.В мае сотрудники антикоррупционной прокуратуры задержали экс-президента на 72 часа по подозрению в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В его доме прошли обыски и следственные мероприятия. Затем Додону предъявили официальные обвинения.Политик через адвокатов сообщил, что располагает доказательствами невиновности. Действия силовиков и свое задержание он назвал "политическим делом, которое шито белыми нитками". Бывший глава государства призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты и выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".

https://ria.ru/20220616/dodon-1795780178.html

https://ria.ru/20220611/moldaviya-1794725616.html

кишинев

молдавия

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в мире, игорь додон, майя санду, кишинев, молдавия