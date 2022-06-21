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Манифестанты в Кишиневе требуют освобождения экс-президента Молдавии Додона - РИА Новости, 21.06.2022
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Манифестанты в Кишиневе требуют освобождения экс-президента Молдавии Додона
Манифестанты в Кишиневе требуют освобождения экс-президента Молдавии Додона - РИА Новости, 21.06.2022
Манифестанты в Кишиневе требуют освобождения экс-президента Молдавии Додона
В Кишиневе сторонники бывшего президента Молдавии Игоря Додона во время пикета у здания суда требуют его немедленного освобождения. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T15:45
2022-06-21T16:37
в мире
игорь додон
майя санду
кишинев
молдавия
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КИШИНЕВ, 21 июн — РИА Новости. В Кишиневе сторонники бывшего президента Молдавии Игоря Додона во время пикета у здания суда требуют его немедленного освобождения.Сообщается, что в митинге участвуют депутаты парламента, активисты, члены молодежных организаций, представители Гагаузской автономии. Они скандируют: "Свободу Додону!", "Долой Майю Санду!", "Нет беспределу!".По его мнению, правящая в стране партия "Действие и солидарность", которую неформально возглавляет Санду, подчинила себе все институты власти. ПДС блокирует все инициативы блока коммунистов и социалистов, а также не пытается выстроить диалог с Гагаузской автономией, заключил парламентарий.Во вторник районный суд Кишинева рассматривает требование прокуроров о продлении домашнего ареста Додона еще на 30 суток.В мае сотрудники антикоррупционной прокуратуры задержали экс-президента на 72 часа по подозрению в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В его доме прошли обыски и следственные мероприятия. Затем Додону предъявили официальные обвинения.Политик через адвокатов сообщил, что располагает доказательствами невиновности. Действия силовиков и свое задержание он назвал "политическим делом, которое шито белыми нитками". Бывший глава государства призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты и выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".
https://ria.ru/20220616/dodon-1795780178.html
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в мире, игорь додон, майя санду, кишинев, молдавия
15:45 21.06.2022 (обновлено: 16:37 21.06.2022)
 
Манифестанты в Кишиневе требуют освобождения экс-президента Молдавии Додона

Манифестанты в Кишиневе требуют немедленного освобождения экс-президента Молдавии Додона

© Sputnik / Rodion ProcaАкция протеста в Кишиневе, Молдавия
Акция протеста в Кишиневе, Молдавия - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© Sputnik / Rodion Proca
Акция протеста в Кишиневе, Молдавия. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 21 июн — РИА Новости. В Кишиневе сторонники бывшего президента Молдавии Игоря Додона во время пикета у здания суда требуют его немедленного освобождения.
Сообщается, что в митинге участвуют депутаты парламента, активисты, члены молодежных организаций, представители Гагаузской автономии. Они скандируют: "Свободу Додону!", "Долой Майю Санду!", "Нет беспределу!".

"Мы призываем немедленно освободить Игоря Додона. Президент страны вместо того, чтобы выполнить обещания по реформе юстиции, напротив, узурпировала власть. Задержания оппозиционных политиков происходят по ее прямому указанию", — заявил корреспонденту РИА Новости депутат Федор Гагауз.

По его мнению, правящая в стране партия "Действие и солидарность", которую неформально возглавляет Санду, подчинила себе все институты власти. ПДС блокирует все инициативы блока коммунистов и социалистов, а также не пытается выстроить диалог с Гагаузской автономией, заключил парламентарий.
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Во вторник районный суд Кишинева рассматривает требование прокуроров о продлении домашнего ареста Додона еще на 30 суток.
В мае сотрудники антикоррупционной прокуратуры задержали экс-президента на 72 часа по подозрению в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В его доме прошли обыски и следственные мероприятия. Затем Додону предъявили официальные обвинения.
Политик через адвокатов сообщил, что располагает доказательствами невиновности. Действия силовиков и свое задержание он назвал "политическим делом, которое шито белыми нитками". Бывший глава государства призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты и выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".
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В миреИгорь ДодонМайя СандуКишиневМолдавия
 
 
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