https://ria.ru/20220621/dodon-1797036079.html
Сторонники экс-президента Молдавии Додона пикетируют в Кишиневе здание суда
Сторонники экс-президента Молдавии Додона пикетируют в Кишиневе здание суда - РИА Новости, 21.06.2022
Сторонники экс-президента Молдавии Додона пикетируют в Кишиневе здание суда
В Кишиневе перед зданием суда, где выносится решение о мере пресечения экс-президенту Молдавии Игорю Додону, проходит митинг его сторонников, передает... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T14:45
2022-06-21T14:45
2022-06-21T14:45
в мире
майя санду
молдавия
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КИШИНЕВ, 21 июн - РИА Новости. В Кишиневе перед зданием суда, где выносится решение о мере пресечения экс-президенту Молдавии Игорю Додону, проходит митинг его сторонников, передает корреспондент РИА Новости.Манифестанты требуют отставки президента Майи Санду - политического оппонента Додона, справедливого решения суда, освобождения политика. Акция проходит мирно, полиция в действия манифестантов не вмешивается."Не нужно быть специалистом в юриспруденции, чтобы понять, что данное дело носит исключительно политический характер. Оппозиция проводит акции протеста против роста цен. Власти боятся всенародного бунта. Поэтому таким вот способом давят на лидеров оппозиции", - сказал корреспонденту РИА Новости депутат парламента Богдан Цырдя.Ранее Додон возглавлял Партию социалистов.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры 24 мая задержали Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. На следующий день ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура настаивала на предварительном аресте на 30 суток, но суд постановил, что Додон проведет этот срок под домашним арестом. Прокуратура и юристы самого экс-президента опротестовали это решение, но Апелляционная палата оставила в силе решение суда первой инстанции. Шестнадцатого июня прокуратура предъявила обвинения в соучастии в незаконном обогащении жене экс-президента Галине Додон.Ранее Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".
https://ria.ru/20220608/moldaviya-1793902005.html
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в мире, майя санду, молдавия
Сторонники экс-президента Молдавии Додона пикетируют в Кишиневе здание суда
В Кишиневе перед зданием суда проходит митинг сторонников экс-президента Додона
КИШИНЕВ, 21 июн - РИА Новости. В Кишиневе перед зданием суда, где выносится решение о мере пресечения экс-президенту Молдавии Игорю Додону, проходит митинг его сторонников, передает корреспондент РИА Новости.
Манифестанты требуют отставки президента Майи Санду
- политического оппонента Додона, справедливого решения суда, освобождения политика. Акция проходит мирно, полиция в действия манифестантов не вмешивается.
"Не нужно быть специалистом в юриспруденции, чтобы понять, что данное дело носит исключительно политический характер. Оппозиция проводит акции протеста против роста цен. Власти боятся всенародного бунта. Поэтому таким вот способом давят на лидеров оппозиции", - сказал корреспонденту РИА Новости депутат парламента Богдан Цырдя.
Ранее Додон возглавлял Партию социалистов.
Сотрудники антикоррупционной прокуратуры 24 мая задержали Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. На следующий день ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура настаивала на предварительном аресте на 30 суток, но суд постановил, что Додон проведет этот срок под домашним арестом. Прокуратура и юристы самого экс-президента опротестовали это решение, но Апелляционная палата оставила в силе решение суда первой инстанции. Шестнадцатого июня прокуратура предъявила обвинения в соучастии в незаконном обогащении жене экс-президента Галине Додон.
Ранее Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию
режим" правящей партии "Действие и солидарность".