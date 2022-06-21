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СК расследует информацию о новых обстрелах ДНР со стороны ВСУ - РИА Новости, 21.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220621/dnr-1797168219.html
СК расследует информацию о новых обстрелах ДНР со стороны ВСУ
СК расследует информацию о новых обстрелах ДНР со стороны ВСУ - РИА Новости, 21.06.2022
СК расследует информацию о новых обстрелах ДНР со стороны ВСУ
Следственный комитет России расследует данные об обстрелах ДНР, при которых погиб мирный житель и еще шестеро получили ранения, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T21:45
2022-06-21T21:45
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
донецкая народная республика
украина
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Следственный комитет России расследует данные об обстрелах ДНР, при которых погиб мирный житель и еще шестеро получили ранения, сообщается в Telegram-канале ведомства.По данным СК, в результате обстрелов Макеевки, Ясиноватой и Горловки ДНР погиб один человек, еще шесть мирных граждан получили ранения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220621/spetsoperatsiya-1796977794.html
россия
донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, россия, донецкая народная республика, украина, следственный комитет россии (ск рф)
21:45 21.06.2022
 
СК расследует информацию о новых обстрелах ДНР со стороны ВСУ

СК расследует информацию о новых обстрелах ДНР со стороны Украины

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Следственный комитет России расследует данные об обстрелах ДНР, при которых погиб мирный житель и еще шестеро получили ранения, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Следователи Следственного комитета России зафиксируют и расследуют информацию о новых преступлениях украинских вооруженных формирований в отношении мирного населения", - говорится в сообщении.
По данным СК, в результате обстрелов Макеевки, Ясиноватой и Горловки ДНР погиб один человек, еще шесть мирных граждан получили ранения.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:11Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.06.2022
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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