СК расследует информацию о новых обстрелах ДНР со стороны ВСУ
СК расследует информацию о новых обстрелах ДНР со стороны Украины
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Следственный комитет России расследует данные об обстрелах ДНР, при которых погиб мирный житель и еще шестеро получили ранения, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Следователи Следственного комитета России зафиксируют и расследуют информацию о новых преступлениях украинских вооруженных формирований в отношении мирного населения", - говорится в сообщении.
По данным СК, в результате обстрелов Макеевки, Ясиноватой и Горловки ДНР погиб один человек, еще шесть мирных граждан получили ранения.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.