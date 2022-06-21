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ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка еще шесть снарядов - РИА Новости, 21.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220621/dnr-1797156330.html
ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка еще шесть снарядов
ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка еще шесть снарядов - РИА Новости, 21.06.2022
ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка еще шесть снарядов
Украинские войска в 19.12 выпустили по Киевскому району Донецка еще шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T20:09
2022-06-21T20:09
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска в 19.12 выпустили по Киевскому району Донецка еще шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило о девяти обстрелах Киевского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 155 миллиметров. Мэр Донецка Алексей Кулемзин отметил, что в результате обстрелов со стороны войск Украины пострадала мирная жительница.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
донецк (днр)
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в мире, денис пушилин, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
20:09 21.06.2022
 
ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка еще шесть снарядов

Представительство ДНР: ВСУ выпустили еще шесть снарядов по Киевскому району Донецка

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска в 19.12 выпустили по Киевскому району Донецка еще шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.12 (совпадает с мск) - населенный пункт Пески - город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило о девяти обстрелах Киевского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 155 миллиметров. Мэр Донецка Алексей Кулемзин отметил, что в результате обстрелов со стороны войск Украины пострадала мирная жительница.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.06.2022
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Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ПушилинДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТО
 
 
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