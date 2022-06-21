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Украинские боевики обстреляли Красный Лиман
Украинские боевики обстреляли Красный Лиман - РИА Новости, 21.06.2022
Украинские боевики обстреляли Красный Лиман
Возгорание гаражей газовой службы произошло в результате обстрела украинскими войсками Красного Лимана в ДНР, говорится в сообщении штаба территориальной... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T19:42
2022-06-21T19:42
2022-06-21T19:42
специальная военная операция на украине
в мире
игорь конашенков
денис пушилин
красный лиман
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Возгорание гаражей газовой службы произошло в результате обстрела украинскими войсками Красного Лимана в ДНР, говорится в сообщении штаба территориальной обороны республики."️ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли Красный Лиман. Произошло возгорание гаражей газовой службы, которые расположены по ул. Свободы", - сообщили в штабе.В конце мая официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что вооруженные силы РФ и войска ДНР освободили Красный Лиман от войск противника. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 12 июня распорядился создать местную администрацию города Красный Лиман.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, игорь конашенков, денис пушилин, красный лиман, донецкая народная республика, россия
Украинские боевики обстреляли Красный Лиман
Штаб обороны ДНР: ВСУ обстреляли Красный Лиман, загорелись гаражи газовой службы