https://ria.ru/20220621/dnr-1797149796.html

Украинские боевики обстреляли Красный Лиман

Украинские боевики обстреляли Красный Лиман - РИА Новости, 21.06.2022

Украинские боевики обстреляли Красный Лиман

Возгорание гаражей газовой службы произошло в результате обстрела украинскими войсками Красного Лимана в ДНР, говорится в сообщении штаба территориальной... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T19:42

2022-06-21T19:42

2022-06-21T19:42

специальная военная операция на украине

в мире

игорь конашенков

денис пушилин

красный лиман

донецкая народная республика

россия

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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Возгорание гаражей газовой службы произошло в результате обстрела украинскими войсками Красного Лимана в ДНР, говорится в сообщении штаба территориальной обороны республики."️ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли Красный Лиман. Произошло возгорание гаражей газовой службы, которые расположены по ул. Свободы", - сообщили в штабе.В конце мая официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что вооруженные силы РФ и войска ДНР освободили Красный Лиман от войск противника. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 12 июня распорядился создать местную администрацию города Красный Лиман.

красный лиман

донецкая народная республика

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, игорь конашенков, денис пушилин, красный лиман, донецкая народная республика, россия