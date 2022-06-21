Рейтинг@Mail.ru
Украинские боевики обстреляли Красный Лиман - РИА Новости, 21.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220621/dnr-1797149796.html
Украинские боевики обстреляли Красный Лиман
Украинские боевики обстреляли Красный Лиман - РИА Новости, 21.06.2022
Украинские боевики обстреляли Красный Лиман
Возгорание гаражей газовой службы произошло в результате обстрела украинскими войсками Красного Лимана в ДНР, говорится в сообщении штаба территориальной... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T19:42
2022-06-21T19:42
специальная военная операция на украине
в мире
игорь конашенков
денис пушилин
красный лиман
донецкая народная республика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796483870_0:286:3132:2048_1920x0_80_0_0_54200ed426129ada119fcd033c980f4b.jpg
ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Возгорание гаражей газовой службы произошло в результате обстрела украинскими войсками Красного Лимана в ДНР, говорится в сообщении штаба территориальной обороны республики."️ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли Красный Лиман. Произошло возгорание гаражей газовой службы, которые расположены по ул. Свободы", - сообщили в штабе.В конце мая официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что вооруженные силы РФ и войска ДНР освободили Красный Лиман от войск противника. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 12 июня распорядился создать местную администрацию города Красный Лиман.
красный лиман
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796483870_401:0:3132:2048_1920x0_80_0_0_43c07260807c5dd53be2143a83654df5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, игорь конашенков, денис пушилин, красный лиман, донецкая народная республика, россия
19:42 21.06.2022
 
Украинские боевики обстреляли Красный Лиман

Штаб обороны ДНР: ВСУ обстреляли Красный Лиман, загорелись гаражи газовой службы

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Возгорание гаражей газовой службы произошло в результате обстрела украинскими войсками Красного Лимана в ДНР, говорится в сообщении штаба территориальной обороны республики.
"️ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли Красный Лиман. Произошло возгорание гаражей газовой службы, которые расположены по ул. Свободы", - сообщили в штабе.
В конце мая официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что вооруженные силы РФ и войска ДНР освободили Красный Лиман от войск противника. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 12 июня распорядился создать местную администрацию города Красный Лиман.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:11Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.06.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИгорь КонашенковДенис ПушилинКрасный ЛиманДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала