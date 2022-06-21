https://ria.ru/20220621/dnr-1797148265.html

ВС России и военные ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских боевиков

ВС России и военные ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских боевиков - РИА Новости, 21.06.2022

ВС России и военные ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских боевиков

Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что силы ДНР совместно с ВС РФ за минувшие сутки уничтожили одну реактивную систему залпового огня... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T19:33

2022-06-21T19:33

2022-06-21T19:33

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

авдеевка

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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что силы ДНР совместно с ВС РФ за минувшие сутки уничтожили одну реактивную систему залпового огня "Град", одну гаубицу М-777 и более 30 украинских силовиков."За текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна установка РСЗО БМ- 21 "Град", одна гаубица М-777, два грузовых автомобиля и более тридцати человек личного состава. Подавлены две огневые точки противника в районах населенных пунктов Авдеевка и Курдюмовка", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.

донецкая народная республика

авдеевка

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецкая народная республика, авдеевка