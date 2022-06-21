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ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка 20 снарядов натовского калибра

ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка 20 снарядов натовского калибра - РИА Новости, 21.06.2022

ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка 20 снарядов натовского калибра

Украинские войска в 18.34 выпустили по Киевскому району Донецка еще 20 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T19:19

2022-06-21T19:19

2022-06-21T19:29

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска в 18.34 выпустили по Киевскому району Донецка еще 20 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило о восьми обстрелах Киевского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 155 миллиметров. Мэр Донецка Алексей Кулемзин отметил, что в результате обстрелов со стороны войск Украины пострадала мирная жительница.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, денис пушилин, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, сцкк, нато