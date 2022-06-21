19:19 21.06.2022 (обновлено: 19:29 21.06.2022)
ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка 20 снарядов натовского калибра
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка 20 снарядов
© РИА НовостиВоронка на месте удара в Куйбышевском районе Донецка
© РИА Новости
Воронка на месте удара в Куйбышевском районе Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска в 18.34 выпустили по Киевскому району Донецка еще 20 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.34 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Киевский район): выпущено 20 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.