https://ria.ru/20220621/dnr-1797056781.html
В ДНР активизируются бои в районе Авдеевки и Угледара
В ДНР активизируются бои в районе Авдеевки и Угледара - РИА Новости, 21.06.2022
В ДНР активизируются бои в районе Авдеевки и Угледара
Активизация боевых действий началась в ДНР в районах городов Авдеевка и Угледар, а также на горловском и славянском направлениях, на последнем идут самые... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T15:30
2022-06-21T15:30
2022-06-21T15:38
в мире
донецкая народная республика
горловка
славянск
авдеевка
красный лиман
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787275999_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e745fdc3feb39ab2e94b50433fe6f877.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Активизация боевых действий началась в ДНР в районах городов Авдеевка и Угледар, а также на горловском и славянском направлениях, на последнем идут самые активные и ожесточенные бои, заявил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов."У нас сейчас активизация боевых действий в районе Авдеевки, она продолжается, мы пытаемся обойти этот населенный пункт с севера. Также активизация боевых действий в районе Угледара, также на горловском направлении, в принципе по всему фронту", - сказал Безсонов в эфире Первого канала в ответ на вопрос ведущего о "самой горячей точке ДНР".Замминистра информации добавил, что также одни из самых активных боев идут на славянском направлении - в районах Красного Лимана и Славянска."В том направлении мы продвигаемся, там идут ожесточенные бои, противник стянул туда много сил, но мы справляемся", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220621/donbass-1797047371.html
донецкая народная республика
горловка
славянск
авдеевка
красный лиман
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787275999_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_93696d1c1b260813e8df434fc5683576.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, горловка, славянск, авдеевка, красный лиман
15:30 21.06.2022 (обновлено: 15:38 21.06.2022)
В ДНР активизируются бои в районе Авдеевки и Угледара
В ДНР активизируются бои в районе Авдеевки и Угледара, а также на Горловском направлении