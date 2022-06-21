https://ria.ru/20220621/dnr-1797056781.html

В ДНР активизируются бои в районе Авдеевки и Угледара

В ДНР активизируются бои в районе Авдеевки и Угледара - РИА Новости, 21.06.2022

В ДНР активизируются бои в районе Авдеевки и Угледара

Активизация боевых действий началась в ДНР в районах городов Авдеевка и Угледар, а также на горловском и славянском направлениях, на последнем идут самые... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T15:30

2022-06-21T15:30

2022-06-21T15:38

в мире

донецкая народная республика

горловка

славянск

авдеевка

красный лиман

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Активизация боевых действий началась в ДНР в районах городов Авдеевка и Угледар, а также на горловском и славянском направлениях, на последнем идут самые активные и ожесточенные бои, заявил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов."У нас сейчас активизация боевых действий в районе Авдеевки, она продолжается, мы пытаемся обойти этот населенный пункт с севера. Также активизация боевых действий в районе Угледара, также на горловском направлении, в принципе по всему фронту", - сказал Безсонов в эфире Первого канала в ответ на вопрос ведущего о "самой горячей точке ДНР".Замминистра информации добавил, что также одни из самых активных боев идут на славянском направлении - в районах Красного Лимана и Славянска."В том направлении мы продвигаемся, там идут ожесточенные бои, противник стянул туда много сил, но мы справляемся", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220621/donbass-1797047371.html

донецкая народная республика

горловка

славянск

авдеевка

красный лиман

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, горловка, славянск, авдеевка, красный лиман