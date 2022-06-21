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В ДНР активизируются бои в районе Авдеевки и Угледара - РИА Новости, 21.06.2022
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В ДНР активизируются бои в районе Авдеевки и Угледара
В ДНР активизируются бои в районе Авдеевки и Угледара - РИА Новости, 21.06.2022
В ДНР активизируются бои в районе Авдеевки и Угледара
Активизация боевых действий началась в ДНР в районах городов Авдеевка и Угледар, а также на горловском и славянском направлениях, на последнем идут самые... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T15:30
2022-06-21T15:38
в мире
донецкая народная республика
горловка
славянск
авдеевка
красный лиман
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Активизация боевых действий началась в ДНР в районах городов Авдеевка и Угледар, а также на горловском и славянском направлениях, на последнем идут самые активные и ожесточенные бои, заявил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов."У нас сейчас активизация боевых действий в районе Авдеевки, она продолжается, мы пытаемся обойти этот населенный пункт с севера. Также активизация боевых действий в районе Угледара, также на горловском направлении, в принципе по всему фронту", - сказал Безсонов в эфире Первого канала в ответ на вопрос ведущего о "самой горячей точке ДНР".Замминистра информации добавил, что также одни из самых активных боев идут на славянском направлении - в районах Красного Лимана и Славянска."В том направлении мы продвигаемся, там идут ожесточенные бои, противник стянул туда много сил, но мы справляемся", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220621/donbass-1797047371.html
донецкая народная республика
горловка
славянск
авдеевка
красный лиман
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в мире, донецкая народная республика, горловка, славянск, авдеевка, красный лиман
15:30 21.06.2022 (обновлено: 15:38 21.06.2022)
 
В ДНР активизируются бои в районе Авдеевки и Угледара

В ДНР активизируются бои в районе Авдеевки и Угледара, а также на Горловском направлении

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бойцы Народной милиции ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Активизация боевых действий началась в ДНР в районах городов Авдеевка и Угледар, а также на горловском и славянском направлениях, на последнем идут самые активные и ожесточенные бои, заявил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.
"У нас сейчас активизация боевых действий в районе Авдеевки, она продолжается, мы пытаемся обойти этот населенный пункт с севера. Также активизация боевых действий в районе Угледара, также на горловском направлении, в принципе по всему фронту", - сказал Безсонов в эфире Первого канала в ответ на вопрос ведущего о "самой горячей точке ДНР".
Замминистра информации добавил, что также одни из самых активных боев идут на славянском направлении - в районах Красного Лимана и Славянска.
"В том направлении мы продвигаемся, там идут ожесточенные бои, противник стянул туда много сил, но мы справляемся", - подчеркнул он.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаГорловкаСлавянскАвдеевкаКрасный Лиман
 
 
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