https://ria.ru/20220621/dnr-1796990500.html
Пушилин разрешил принимать иностранцев на военную службу по контракту
Пушилин разрешил принимать иностранцев на военную службу по контракту - РИА Новости, 21.06.2022
Пушилин разрешил принимать иностранцев на военную службу по контракту
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал постановление о вопросах прохождения военной службы во внутренних войсках МВД ДНР, согласно которому... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T12:49
2022-06-21T12:49
2022-06-21T12:49
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донецкая народная республика
денис пушилин
россия
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал постановление о вопросах прохождения военной службы во внутренних войсках МВД ДНР, согласно которому разрешается принимать на службу иностранных граждан по контракту.Документ опубликован на сайте Пушилина."Постановляю: определить, что в период действия военного положения и в военное время правоотношения, связанные с поступлением на военную службу во внутренние войска министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики, ее прохождением и прекращением, возникает и осуществляется с учетом следующих особенностей: прохождение военной службы осуществляется: гражданами Донецкой Народной Республики – по призыву, в том числе по мобилизации, и по контракту; иностранными гражданами – по контракту", - говорится в документе. Постановление вступило в силу со дня его подписания, Пушилин подписал его 6 июня.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, ситуация в днр и лнр
Пушилин разрешил принимать иностранцев на военную службу по контракту
Глава ДНР Пушилин разрешил принимать иностранцев на военную службу по контракту