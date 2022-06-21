https://ria.ru/20220621/dnr-1796990500.html

Пушилин разрешил принимать иностранцев на военную службу по контракту

Пушилин разрешил принимать иностранцев на военную службу по контракту - РИА Новости, 21.06.2022

Пушилин разрешил принимать иностранцев на военную службу по контракту

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал постановление о вопросах прохождения военной службы во внутренних войсках МВД ДНР, согласно которому... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T12:49

2022-06-21T12:49

2022-06-21T12:49

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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал постановление о вопросах прохождения военной службы во внутренних войсках МВД ДНР, согласно которому разрешается принимать на службу иностранных граждан по контракту.Документ опубликован на сайте Пушилина."Постановляю: определить, что в период действия военного положения и в военное время правоотношения, связанные с поступлением на военную службу во внутренние войска министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики, ее прохождением и прекращением, возникает и осуществляется с учетом следующих особенностей: прохождение военной службы осуществляется: гражданами Донецкой Народной Республики – по призыву, в том числе по мобилизации, и по контракту; иностранными гражданами – по контракту", - говорится в документе. Постановление вступило в силу со дня его подписания, Пушилин подписал его 6 июня.

https://ria.ru/20220619/dobrovoltsy-1796557110.html

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, ситуация в днр и лнр