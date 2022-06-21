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Пушилин разрешил принимать иностранцев на военную службу по контракту - РИА Новости, 21.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Пушилин разрешил принимать иностранцев на военную службу по контракту
Пушилин разрешил принимать иностранцев на военную службу по контракту - РИА Новости, 21.06.2022
Пушилин разрешил принимать иностранцев на военную службу по контракту
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал постановление о вопросах прохождения военной службы во внутренних войсках МВД ДНР, согласно которому... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T12:49
2022-06-21T12:49
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал постановление о вопросах прохождения военной службы во внутренних войсках МВД ДНР, согласно которому разрешается принимать на службу иностранных граждан по контракту.Документ опубликован на сайте Пушилина."Постановляю: определить, что в период действия военного положения и в военное время правоотношения, связанные с поступлением на военную службу во внутренние войска министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики, ее прохождением и прекращением, возникает и осуществляется с учетом следующих особенностей: прохождение военной службы осуществляется: гражданами Донецкой Народной Республики – по призыву, в том числе по мобилизации, и по контракту; иностранными гражданами – по контракту", - говорится в документе. Постановление вступило в силу со дня его подписания, Пушилин подписал его 6 июня.
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, ситуация в днр и лнр
12:49 21.06.2022
 
Пушилин разрешил принимать иностранцев на военную службу по контракту

Глава ДНР Пушилин разрешил принимать иностранцев на военную службу по контракту

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал постановление о вопросах прохождения военной службы во внутренних войсках МВД ДНР, согласно которому разрешается принимать на службу иностранных граждан по контракту.
Документ опубликован на сайте Пушилина.
"Постановляю: определить, что в период действия военного положения и в военное время правоотношения, связанные с поступлением на военную службу во внутренние войска министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики, ее прохождением и прекращением, возникает и осуществляется с учетом следующих особенностей: прохождение военной службы осуществляется: гражданами Донецкой Народной Республики – по призыву, в том числе по мобилизации, и по контракту; иностранными гражданами – по контракту", - говорится в документе. Постановление вступило в силу со дня его подписания, Пушилин подписал его 6 июня.
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