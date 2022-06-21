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Силы ДНР за сутки уничтожили более 40 украинских военных

Силы ДНР за сутки уничтожили более 40 украинских военных - РИА Новости, 21.06.2022

Силы ДНР за сутки уничтожили более 40 украинских военных

Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что силы ДНР совместно с ВС РФ за минувшие сутки уничтожили одну реактивную систему залпового огня... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T10:11

2022-06-21T10:11

2022-06-21T10:22

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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что силы ДНР совместно с ВС РФ за минувшие сутки уничтожили одну реактивную систему залпового огня "Ураган", две РСЗО "Град" и более 40 украинских силовиков.В понедельник Народная милиция ДНР сообщала, что за сутки были уничтожены три установки РСЗО "Град" и до роты личного состава украинских войск."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна установка РСЗО "Ураган", две БМ-21 "Град", один грузовой автомобиль и более 40 человек личного состава", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Отмечается, что украинские войска за минувшие сутки выпустили более 320 снарядов по девяти населенным пунктам ДНР. В результате обстрелов были повреждены 22 жилых дома, 11 объектов гражданской инфраструктуры и три автомобиля.

https://ria.ru/20220606/pushki-1792948384.html

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия