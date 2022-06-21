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Силы ДНР за сутки уничтожили более 40 украинских военных
Силы ДНР за сутки уничтожили более 40 украинских военных - РИА Новости, 21.06.2022
Силы ДНР за сутки уничтожили более 40 украинских военных
Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что силы ДНР совместно с ВС РФ за минувшие сутки уничтожили одну реактивную систему залпового огня... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T10:11
2022-06-21T10:11
2022-06-21T10:22
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
россия
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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что силы ДНР совместно с ВС РФ за минувшие сутки уничтожили одну реактивную систему залпового огня "Ураган", две РСЗО "Град" и более 40 украинских силовиков.В понедельник Народная милиция ДНР сообщала, что за сутки были уничтожены три установки РСЗО "Град" и до роты личного состава украинских войск."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна установка РСЗО "Ураган", две БМ-21 "Град", один грузовой автомобиль и более 40 человек личного состава", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Отмечается, что украинские войска за минувшие сутки выпустили более 320 снарядов по девяти населенным пунктам ДНР. В результате обстрелов были повреждены 22 жилых дома, 11 объектов гражданской инфраструктуры и три автомобиля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия
10:11 21.06.2022 (обновлено: 10:22 21.06.2022)
Силы ДНР за сутки уничтожили более 40 украинских военных
Народная милиция ДНР оценила потери противника за сутки более чем в 40 человек