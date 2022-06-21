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СМИ: уровень поставок дизеля из России в Европу по-прежнему высокий - РИА Новости, 21.06.2022
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СМИ: уровень поставок дизеля из России в Европу по-прежнему высокий
СМИ: уровень поставок дизеля из России в Европу по-прежнему высокий - РИА Новости, 21.06.2022
СМИ: уровень поставок дизеля из России в Европу по-прежнему высокий
Доля России в поставках дизеля по-прежнему высокая, несмотря на санкции, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T20:19
2022-06-21T20:19
экономика
цены на нефть
россия
европа
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Доля России в поставках дизеля по-прежнему высокая, несмотря на санкции, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.Отмечается, что при этом показатель за первые 20 дней июня оказался выше средних показателей за май, когда поставки составили 13,75 миллиона баррелей.По данным Vortexa, которые приводит Блумберг, морские поставки дизеля в Европу из портов стран бывшего Советского Союза с марта по май показывали снижение как в месячном, так и в годовом выражениях. Vortexa указывает на то, что падение показателя не было резким, и по состоянию на май на Россию по-прежнему приходилось более половины европейского импорта дизеля.Ранее Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения.
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экономика, цены на нефть, россия, европа
20:19 21.06.2022
 
СМИ: уровень поставок дизеля из России в Европу по-прежнему высокий

Bloomberg: доля России в поставках дизеля по-прежнему высокая, несмотря на санкции

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДизельное топливо
Дизельное топливо - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Доля России в поставках дизеля по-прежнему высокая, несмотря на санкции, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.

"В этом месяце континент получил почти 14 миллионов баррелей дизельного топлива из стран, которые были частью Советского Союза… Это относительно небольшое снижение по сравнению с довоенными уровнями этого года, а наибольшая часть топлива – если не все – была поставлена из России", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что при этом показатель за первые 20 дней июня оказался выше средних показателей за май, когда поставки составили 13,75 миллиона баррелей.
По данным Vortexa, которые приводит Блумберг, морские поставки дизеля в Европу из портов стран бывшего Советского Союза с марта по май показывали снижение как в месячном, так и в годовом выражениях. Vortexa указывает на то, что падение показателя не было резким, и по состоянию на май на Россию по-прежнему приходилось более половины европейского импорта дизеля.
Ранее Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения.
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