https://ria.ru/20220621/dizel-1797158017.html

СМИ: уровень поставок дизеля из России в Европу по-прежнему высокий

СМИ: уровень поставок дизеля из России в Европу по-прежнему высокий - РИА Новости, 21.06.2022

СМИ: уровень поставок дизеля из России в Европу по-прежнему высокий

Доля России в поставках дизеля по-прежнему высокая, несмотря на санкции, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T20:19

2022-06-21T20:19

2022-06-21T20:19

экономика

цены на нефть

россия

европа

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Доля России в поставках дизеля по-прежнему высокая, несмотря на санкции, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.Отмечается, что при этом показатель за первые 20 дней июня оказался выше средних показателей за май, когда поставки составили 13,75 миллиона баррелей.По данным Vortexa, которые приводит Блумберг, морские поставки дизеля в Европу из портов стран бывшего Советского Союза с марта по май показывали снижение как в месячном, так и в годовом выражениях. Vortexa указывает на то, что падение показателя не было резким, и по состоянию на май на Россию по-прежнему приходилось более половины европейского импорта дизеля.Ранее Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения.

https://ria.ru/20220512/benzin-1788139461.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, россия, европа