https://ria.ru/20220621/dezertiry-1796953224.html

Росгвардия задержала в ЛНР украинских дезертиров

Росгвардия задержала в ЛНР украинских дезертиров - РИА Новости, 21.06.2022

Росгвардия задержала в ЛНР украинских дезертиров

Спецназ Росгвардии задержал в ЛНР 12 человек, предположительно, дезертировавших из украинской армии, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T11:12

2022-06-21T11:12

2022-06-21T11:12

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Спецназ Росгвардии задержал в ЛНР 12 человек, предположительно, дезертировавших из украинской армии, сообщает пресс-служба ведомства."При проведении мероприятий по охране общественного порядка в освобожденных от противника населенных пунктах ЛНР сотрудники полицейского спецназа Росгвардии задержали 12 человек в гражданской одежде, без документов. Задержанные, предположительно, являются дезертирами из различных частей ВСУ. Они были доставлены в комендатуру для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении.Добавляется, что в ЛНР спецназ ведомства нашел брошенную замаскированную палатку подразделения украинских войск, автомат Калашникова, гранаты и мины.

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796777836.html

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луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр