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Росгвардия задержала в ЛНР украинских дезертиров - РИА Новости, 21.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220621/dezertiry-1796953224.html
Росгвардия задержала в ЛНР украинских дезертиров
Росгвардия задержала в ЛНР украинских дезертиров - РИА Новости, 21.06.2022
Росгвардия задержала в ЛНР украинских дезертиров
Спецназ Росгвардии задержал в ЛНР 12 человек, предположительно, дезертировавших из украинской армии, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T11:12
2022-06-21T11:12
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Спецназ Росгвардии задержал в ЛНР 12 человек, предположительно, дезертировавших из украинской армии, сообщает пресс-служба ведомства."При проведении мероприятий по охране общественного порядка в освобожденных от противника населенных пунктах ЛНР сотрудники полицейского спецназа Росгвардии задержали 12 человек в гражданской одежде, без документов. Задержанные, предположительно, являются дезертирами из различных частей ВСУ. Они были доставлены в комендатуру для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении.Добавляется, что в ЛНР спецназ ведомства нашел брошенную замаскированную палатку подразделения украинских войск, автомат Калашникова, гранаты и мины.
https://ria.ru/20220620/ukraina-1796777836.html
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луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
11:12 21.06.2022
 
Росгвардия задержала в ЛНР украинских дезертиров

Росгвардия задержала в ЛНР 12 человек, дезертировавших из украинской армии

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные на БМП
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные на БМП. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Спецназ Росгвардии задержал в ЛНР 12 человек, предположительно, дезертировавших из украинской армии, сообщает пресс-служба ведомства.
"При проведении мероприятий по охране общественного порядка в освобожденных от противника населенных пунктах ЛНР сотрудники полицейского спецназа Росгвардии задержали 12 человек в гражданской одежде, без документов. Задержанные, предположительно, являются дезертирами из различных частей ВСУ. Они были доставлены в комендатуру для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в ЛНР спецназ ведомства нашел брошенную замаскированную палатку подразделения украинских войск, автомат Калашникова, гранаты и мины.
Бойцы спецназа Росгвардии - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 15:46Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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