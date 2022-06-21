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Депутата парламента Сахалина Пашова осудили на четыре с половиной года

Депутата парламента Сахалина Пашова осудили на четыре с половиной года - РИА Новости, 21.06.2022

Депутата парламента Сахалина Пашова осудили на четыре с половиной года

Суд приговорил депутата Сахалинской областной Думы к 4,5 года колонии за соучастие в контрабанде живого краба и уклонение от таможенных платежей, сообщил РИА... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T04:20

2022-06-21T04:20

2022-06-21T04:20

происшествия

дмитрий пашов

южно-сахалинск

россия

сахалинская область

следственный комитет россии (ск рф)

сахалинская областная дума

дмитрий демешин

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 июн — РИА Новости. Суд приговорил депутата Сахалинской областной Думы к 4,5 года колонии за соучастие в контрабанде живого краба и уклонение от таможенных платежей, сообщил РИА Новости представитель управления Генпрокуратуры по ДФО.Источник в правоохранительных органах региона уточнил РИА Новости, что речь идет о Дмитрии Пашове.По информации прокуратуры, Фрунзенский районный суд Владивостока постановил приговор по уголовному делу в отношении депутата Сахалинской областной Думы – соучастника контрабанды организованной группой из России в Японию, Республику Корея и Китайскую Народную Республику живого краба общим весом 3391 тонны и рыночной стоимостью 2,6 миллиарда рублей, а также уклонения от уплаты таможенных платежей в размере 9,2 миллиона рублей.Он признан виновным в контрабанде организованной группой стратегически важных ресурсов в крупном размере и уклонении организованной группой от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере.Как установил суд, под руководством собственника трех крупных предприятий Сахалинской области, являющегося организатором преступления, а также с участием подсудимого и иных членов организованной группы с 2014 по 2019 годы осуществлен ряд контрабандных поставок стратегически важных ресурсов за границу в соседние государства.При вывозе краб декларировался к поставке подконтрольным организатору преступлений и зарегистрированным в Панаме, Гонконге и на Маршалловых Островах иностранным компаниям по одной цене, а в действительности отгружался по цене, значительно превышающей заявленную при декларировании в органах Сахалинской, Находкинской, Владивостокской таможен.Разница между ценой, за которую живой краб продавался за границей, оседала на счетах оффшорных компаний, использовалась соучастниками преступлений по своему усмотрению.Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено заместителем Генерального прокурора РФ Дмитрием Демешиным. Расследование уголовного дела в отношении остальных участников организованной группы продолжается.Владелец компании "Монерон", председатель правления Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области Дмитрий Пашов был задержан в Хабаровске в феврале 2021 года и помещен в СИЗО. В 2019 году Forbes назвал Пашова самым богатым депутатом России, его задекларированный доход тогда составил почти 6,3 миллиарда рублей.Местные СМИ предполагали, что задержание Пашова связано с делами против его бывшего соратника Олега Кана, так называемого "крабового короля". Кан находится в международном розыске. В декабре 2018 года на телевидении вышел фильм о незаконном вылове на Дальнем Востоке и реализации в Южной Корее и Японии камчатского краба. В материале говорилось, что нелегальный бизнес был организован, в частности, Каном.Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства забрать у сахалинских следователей материалы дела об убийстве в 2010 году предпринимателя Валерия Пхиденко и разобраться, почему они приостановили расследование. СК установил, что организовал убийство Кан. Пособника преступления Дмитрия Полякова в 2011 году приговорили к лишению свободы.

https://ria.ru/20220608/belousov-1793952822.html

https://ria.ru/20220607/srok-1793626518.html

https://ria.ru/20220531/mitrokhin-1792198098.html

южно-сахалинск

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сахалинская область

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