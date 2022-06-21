https://ria.ru/20220621/delo-1796967887.html

Жителя Нальчика заподозрили в финансировании боевиков ИГ* в Сирии

Жителя Нальчика заподозрили в финансировании боевиков ИГ* в Сирии - РИА Новости, 21.06.2022

Жителя Нальчика заподозрили в финансировании боевиков ИГ* в Сирии

Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении жителя Нальчика, которого подозревают в том, что он передал 250 тысяч рублей... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T11:45

2022-06-21T11:45

2022-06-21T11:45

россия

происшествия

кабардино-балкарская республика (кбр)

исламское государство

следственный комитет россии (ск рф)

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НАЛЬЧИК, 21 июн – РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении жителя Нальчика, которого подозревают в том, что он передал 250 тысяч рублей боевикам в Сирии для закупки оружия и экипировки, сообщает СУ СК РФ по региону."По версии следствия, в сентябре и октябре 2013 года подозреваемый 1992 года рождения, зная, что денежные средства предназначены для финансирования преступлений террористической направленности, передал двум своим знакомым 250 тысяч рублей для приобретения ими вооружения, экипировки и дальнейшего участия в деятельности террористической организации "Исламское государство"* (запрещена в РФ) на территории Сирии", - говорится в сообщении.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности" УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы."Подозреваемый объявлен в международный розыск", - отмечает ведомство.*Организация признана террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20220603/fsb-1792799322.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, кабардино-балкарская республика (кбр), исламское государство, следственный комитет россии (ск рф)