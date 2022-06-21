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Жителя Нальчика заподозрили в финансировании боевиков ИГ* в Сирии - РИА Новости, 21.06.2022
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Жителя Нальчика заподозрили в финансировании боевиков ИГ* в Сирии
Жителя Нальчика заподозрили в финансировании боевиков ИГ* в Сирии - РИА Новости, 21.06.2022
Жителя Нальчика заподозрили в финансировании боевиков ИГ* в Сирии
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении жителя Нальчика, которого подозревают в том, что он передал 250 тысяч рублей... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T11:45
2022-06-21T11:45
россия
происшествия
кабардино-балкарская республика (кбр)
исламское государство
следственный комитет россии (ск рф)
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НАЛЬЧИК, 21 июн – РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении жителя Нальчика, которого подозревают в том, что он передал 250 тысяч рублей боевикам в Сирии для закупки оружия и экипировки, сообщает СУ СК РФ по региону."По версии следствия, в сентябре и октябре 2013 года подозреваемый 1992 года рождения, зная, что денежные средства предназначены для финансирования преступлений террористической направленности, передал двум своим знакомым 250 тысяч рублей для приобретения ими вооружения, экипировки и дальнейшего участия в деятельности террористической организации "Исламское государство"* (запрещена в РФ) на территории Сирии", - говорится в сообщении.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности" УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы."Подозреваемый объявлен в международный розыск", - отмечает ведомство.*Организация признана террористической и запрещена в России
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россия, происшествия, кабардино-балкарская республика (кбр), исламское государство, следственный комитет россии (ск рф)
11:45 21.06.2022
 
Жителя Нальчика заподозрили в финансировании боевиков ИГ* в Сирии

Уголовное дело завели на жителя Нальчика, подозреваемого в финансировании боевиков в Сирии

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НАЛЬЧИК, 21 июн – РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении жителя Нальчика, которого подозревают в том, что он передал 250 тысяч рублей боевикам в Сирии для закупки оружия и экипировки, сообщает СУ СК РФ по региону.
"По версии следствия, в сентябре и октябре 2013 года подозреваемый 1992 года рождения, зная, что денежные средства предназначены для финансирования преступлений террористической направленности, передал двум своим знакомым 250 тысяч рублей для приобретения ими вооружения, экипировки и дальнейшего участия в деятельности террористической организации "Исламское государство"* (запрещена в РФ) на территории Сирии", - говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности" УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
"Подозреваемый объявлен в международный розыск", - отмечает ведомство.
*Организация признана террористической и запрещена в России
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 10:06
В Москве дали срок финансировавшему ИГ* иностранцу
 
РоссияПроисшествияКабардино-Балкарская Республика (КБР)Исламское государствоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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