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Датские военные пожаловались на нехватку трусов - РИА Новости, 21.06.2022
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Датские военные пожаловались на нехватку трусов
Датские военные пожаловались на нехватку трусов - РИА Новости, 21.06.2022
Датские военные пожаловались на нехватку трусов
Датские военные, передислоцированные в Латвию после начала российской спецоперации на Украине, пожаловались на нехватку основного обмундирования, пишет DR. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T16:17
2022-06-21T16:17
в мире
латвия
украина
россия
нато
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Датские военные, передислоцированные в Латвию после начала российской спецоперации на Украине, пожаловались на нехватку основного обмундирования, пишет DR."У нас не хватает даже трусов, что говорить о боеприпасах. Это самый грустный период в моей жизни. А я за 20 лет службы чего только не видел", — пожаловался журналистам издания один из солдат.Помимо этого, по информации обозревателей, солдат в Латвии ждали потрепанные палатки с плесенью."В итоге уровень подготовки падает. Это может стоить жизни и мне, и другим", — подчеркнул офицер.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. На этом фоне Соединенные Штаты и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием.
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латвия
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в мире, латвия, украина, россия, нато, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
16:17 21.06.2022
 
Датские военные пожаловались на нехватку трусов

DR: датские военные в Латвии столкнулись с нехваткой боеприпасов и трусов

CC BY 2.0 / Ministry of Defence/Armins Janiks / Датские военные после прибытия в латвийский Лиелварде
Датские военные после прибытия в латвийский Лиелварде - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
CC BY 2.0 / Ministry of Defence/Armins Janiks /
Датские военные после прибытия в латвийский Лиелварде
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Датские военные, передислоцированные в Латвию после начала российской спецоперации на Украине, пожаловались на нехватку основного обмундирования, пишет DR.
"У нас не хватает даже трусов, что говорить о боеприпасах. Это самый грустный период в моей жизни. А я за 20 лет службы чего только не видел", — пожаловался журналистам издания один из солдат.
Помимо этого, по информации обозревателей, солдат в Латвии ждали потрепанные палатки с плесенью.
"В итоге уровень подготовки падает. Это может стоить жизни и мне, и другим", — подчеркнул офицер.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. На этом фоне Соединенные Штаты и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием.
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