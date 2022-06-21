https://ria.ru/20220621/daniya-1797080655.html

Датские военные пожаловались на нехватку трусов

Датские военные пожаловались на нехватку трусов - РИА Новости, 21.06.2022

Датские военные пожаловались на нехватку трусов

Датские военные, передислоцированные в Латвию после начала российской спецоперации на Украине, пожаловались на нехватку основного обмундирования, пишет DR. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T16:17

2022-06-21T16:17

2022-06-21T16:17

в мире

латвия

украина

россия

нато

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797078446_0:313:3000:2001_1920x0_80_0_0_69a367790381be64a2025ca39842c677.jpg

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Датские военные, передислоцированные в Латвию после начала российской спецоперации на Украине, пожаловались на нехватку основного обмундирования, пишет DR."У нас не хватает даже трусов, что говорить о боеприпасах. Это самый грустный период в моей жизни. А я за 20 лет службы чего только не видел", — пожаловался журналистам издания один из солдат.Помимо этого, по информации обозревателей, солдат в Латвии ждали потрепанные палатки с плесенью."В итоге уровень подготовки падает. Это может стоить жизни и мне, и другим", — подчеркнул офицер.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. На этом фоне Соединенные Штаты и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием.

https://radiosputnik.ria.ru/20220620/oruzhie-1796840686.html

латвия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, латвия, украина, россия, нато, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии