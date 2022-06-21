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Датские военные пожаловались на нехватку трусов
Датские военные пожаловались на нехватку трусов - РИА Новости, 21.06.2022
Датские военные пожаловались на нехватку трусов
Датские военные, передислоцированные в Латвию после начала российской спецоперации на Украине, пожаловались на нехватку основного обмундирования, пишет DR. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T16:17
2022-06-21T16:17
2022-06-21T16:17
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признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Датские военные, передислоцированные в Латвию после начала российской спецоперации на Украине, пожаловались на нехватку основного обмундирования, пишет DR."У нас не хватает даже трусов, что говорить о боеприпасах. Это самый грустный период в моей жизни. А я за 20 лет службы чего только не видел", — пожаловался журналистам издания один из солдат.Помимо этого, по информации обозревателей, солдат в Латвии ждали потрепанные палатки с плесенью."В итоге уровень подготовки падает. Это может стоить жизни и мне, и другим", — подчеркнул офицер.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. На этом фоне Соединенные Штаты и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием.
https://radiosputnik.ria.ru/20220620/oruzhie-1796840686.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, латвия, украина, россия, нато, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
Датские военные пожаловались на нехватку трусов
DR: датские военные в Латвии столкнулись с нехваткой боеприпасов и трусов