https://ria.ru/20220621/chernomorneftegaz-1797068822.html

Семь человек пропали без вести после удара ВСУ по "Черноморнефтегазу"

Семь человек пропали без вести после удара ВСУ по "Черноморнефтегазу" - РИА Новости, 21.06.2022

Семь человек пропали без вести после удара ВСУ по "Черноморнефтегазу"

Семь человек после удара украинскими войсками по буровым вышкам "Черноморнефтегаза" остаются пропавшими без вести, их поиски продолжаются, сообщил глава Крыма... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T15:55

2022-06-21T15:55

2022-06-21T15:59

в мире

черное море

черноморнефтегаз

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Семь человек после удара украинскими войсками по буровым вышкам "Черноморнефтегаза" остаются пропавшими без вести, их поиски продолжаются, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Украинская армия 20 июня нанесла удары по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении в Черном море. Всего на вышках находились 109 человек. В результате нападения три человека получили ожоги и осколочные ранения, семеро пропали без вести. Проведена эвакуация персонала.

https://ria.ru/20220621/minoborony-1797017943.html

черное море

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, черное море, черноморнефтегаз, сергей аксенов (политик)