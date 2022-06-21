Рейтинг@Mail.ru
Семь человек пропали без вести после удара ВСУ по "Черноморнефтегазу" - РИА Новости, 21.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220621/chernomorneftegaz-1797068822.html
Семь человек пропали без вести после удара ВСУ по "Черноморнефтегазу"
Семь человек пропали без вести после удара ВСУ по "Черноморнефтегазу" - РИА Новости, 21.06.2022
Семь человек пропали без вести после удара ВСУ по "Черноморнефтегазу"
Семь человек после удара украинскими войсками по буровым вышкам "Черноморнефтегаза" остаются пропавшими без вести, их поиски продолжаются, сообщил глава Крыма... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T15:55
2022-06-21T15:59
в мире
черное море
черноморнефтегаз
сергей аксенов (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/119518/61/1195186188_0:108:2001:1233_1920x0_80_0_0_6be28dc6416159bb3b985e2ed0a61cfc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Семь человек после удара украинскими войсками по буровым вышкам "Черноморнефтегаза" остаются пропавшими без вести, их поиски продолжаются, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Украинская армия 20 июня нанесла удары по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении в Черном море. Всего на вышках находились 109 человек. В результате нападения три человека получили ожоги и осколочные ранения, семеро пропали без вести. Проведена эвакуация персонала.
https://ria.ru/20220621/minoborony-1797017943.html
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/119518/61/1195186188_107:0:1892:1339_1920x0_80_0_0_8707040006f403cf3b74afba67544272.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, черное море, черноморнефтегаз, сергей аксенов (политик)
15:55 21.06.2022 (обновлено: 15:59 21.06.2022)
 
Семь человек пропали без вести после удара ВСУ по "Черноморнефтегазу"

Глава Крыма Аксенов: семь человек пропали без вести после удара ВСУ по буровым вышкам

© Фото : пресс-служба компании "Черноморнефтегаз"Работа предприятия "Черноморнефтегаз" в Крыму
Работа предприятия Черноморнефтегаз в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© Фото : пресс-служба компании "Черноморнефтегаз"
Работа предприятия "Черноморнефтегаз" в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Семь человек после удара украинскими войсками по буровым вышкам "Черноморнефтегаза" остаются пропавшими без вести, их поиски продолжаются, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"К сожалению, поиски пока не принесли результата, семь человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Пока позволяют погодные условия и есть надежда на то, что люди живы, будем продолжать поиски", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Украинская армия 20 июня нанесла удары по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении в Черном море. Всего на вышках находились 109 человек. В результате нападения три человека получили ожоги и осколочные ранения, семеро пропали без вести. Проведена эвакуация персонала.
Месторождение предприятия Черноморнефтегаз в Черном море - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
13:53Специальная военная операция на Украине
Минобороны: провокация ВСУ в Крыму создала угрозу экологической катастрофы
 
В миреЧерное мореЧерноморнефтегазСергей Аксенов (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала