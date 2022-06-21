15:55 21.06.2022 (обновлено: 15:59 21.06.2022)
Семь человек пропали без вести после удара ВСУ по "Черноморнефтегазу"
Глава Крыма Аксенов: семь человек пропали без вести после удара ВСУ по буровым вышкам
© Фото : пресс-служба компании "Черноморнефтегаз"Работа предприятия "Черноморнефтегаз" в Крыму
© Фото : пресс-служба компании "Черноморнефтегаз"
Работа предприятия "Черноморнефтегаз" в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Семь человек после удара украинскими войсками по буровым вышкам "Черноморнефтегаза" остаются пропавшими без вести, их поиски продолжаются, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"К сожалению, поиски пока не принесли результата, семь человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Пока позволяют погодные условия и есть надежда на то, что люди живы, будем продолжать поиски", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Украинская армия 20 июня нанесла удары по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении в Черном море. Всего на вышках находились 109 человек. В результате нападения три человека получили ожоги и осколочные ранения, семеро пропали без вести. Проведена эвакуация персонала.