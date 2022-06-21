https://ria.ru/20220621/chernomorneftegaz-1797059537.html

Семьям пропавших с буровых "Черноморнефтегаза" выплатят компенсацию

Семьям пропавших с буровых "Черноморнефтегаза" выплатят компенсацию - РИА Новости, 21.06.2022

Семьям пропавших с буровых "Черноморнефтегаза" выплатят компенсацию

Компенсации по 6,5 миллиона рублей получат семьи пропавших без вести работников с буровых платформ "Черноморнефтегаза", подвергшихся атаке со стороны украинских РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T15:35

2022-06-21T15:35

2022-06-21T15:35

специальная военная операция на украине

черное море

черноморнефтегаз

происшествия

россия

республика крым

сергей аксенов (политик)

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Компенсации по 6,5 миллиона рублей получат семьи пропавших без вести работников с буровых платформ "Черноморнефтегаза", подвергшихся атаке со стороны украинских военных, заявил глава Крыма Сергей Аксенов."Компенсация в размере 6,5 миллиона рублей будет выплачена семьям пропавших без вести. В свою очередь, пяти гражданам, которые были спасены с буровой платформы №1, будет выплачено по 3 миллиона рублей", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, семь человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются.Украинские войска 20 июня нанесли удары по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении в Черном море. Всего на вышках находились 109 человек. В результате нападения три человека получили ожоги и осколочные ранения, семеро пропали без вести. Проведена эвакуация персонала. Трое пострадавших переведены в ожоговое отделение больницы скорой помощи №6 Симферополя, сообщили ранее в минздраве Крыма.

https://ria.ru/20220620/razvozhaev-1796882378.html

черное море

россия

республика крым

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Кирилл Волков

черное море, черноморнефтегаз, происшествия, россия, республика крым, сергей аксенов (политик), ситуация в днр и лнр