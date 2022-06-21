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Семьям пропавших с буровых "Черноморнефтегаза" выплатят компенсацию - РИА Новости, 21.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220621/chernomorneftegaz-1797059537.html
Семьям пропавших с буровых "Черноморнефтегаза" выплатят компенсацию
Семьям пропавших с буровых "Черноморнефтегаза" выплатят компенсацию - РИА Новости, 21.06.2022
Семьям пропавших с буровых "Черноморнефтегаза" выплатят компенсацию
Компенсации по 6,5 миллиона рублей получат семьи пропавших без вести работников с буровых платформ "Черноморнефтегаза", подвергшихся атаке со стороны украинских РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T15:35
2022-06-21T15:35
специальная военная операция на украине
черное море
черноморнефтегаз
происшествия
россия
республика крым
сергей аксенов (политик)
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Компенсации по 6,5 миллиона рублей получат семьи пропавших без вести работников с буровых платформ "Черноморнефтегаза", подвергшихся атаке со стороны украинских военных, заявил глава Крыма Сергей Аксенов."Компенсация в размере 6,5 миллиона рублей будет выплачена семьям пропавших без вести. В свою очередь, пяти гражданам, которые были спасены с буровой платформы №1, будет выплачено по 3 миллиона рублей", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, семь человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются.Украинские войска 20 июня нанесли удары по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении в Черном море. Всего на вышках находились 109 человек. В результате нападения три человека получили ожоги и осколочные ранения, семеро пропали без вести. Проведена эвакуация персонала. Трое пострадавших переведены в ожоговое отделение больницы скорой помощи №6 Симферополя, сообщили ранее в минздраве Крыма.
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черное море
россия
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черное море, черноморнефтегаз, происшествия, россия, республика крым, сергей аксенов (политик), ситуация в днр и лнр
15:35 21.06.2022
 
Семьям пропавших с буровых "Черноморнефтегаза" выплатят компенсацию

Семьи пропавших с буровых "Черноморнефтегаза" получат компенсации по 6,5 миллиона рублей

© Фото : ЧерноморнефтегазМесторождение предприятия "Черноморнефтегаз" в Черном море
Месторождение предприятия Черноморнефтегаз в Черном море - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© Фото : Черноморнефтегаз
Месторождение предприятия "Черноморнефтегаз" в Черном море. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Компенсации по 6,5 миллиона рублей получат семьи пропавших без вести работников с буровых платформ "Черноморнефтегаза", подвергшихся атаке со стороны украинских военных, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Компенсация в размере 6,5 миллиона рублей будет выплачена семьям пропавших без вести. В свою очередь, пяти гражданам, которые были спасены с буровой платформы №1, будет выплачено по 3 миллиона рублей", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, семь человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются.
Украинские войска 20 июня нанесли удары по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении в Черном море. Всего на вышках находились 109 человек. В результате нападения три человека получили ожоги и осколочные ранения, семеро пропали без вести. Проведена эвакуация персонала. Трое пострадавших переведены в ожоговое отделение больницы скорой помощи №6 Симферополя, сообщили ранее в минздраве Крыма.
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 20:10
Атака на буровые вышки не останется безнаказанной, заявил Развожаев
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерное мореЧерноморнефтегазПроисшествияРоссияРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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