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Власти Чехии пообещали "сжечь все что можно", чтобы зимой согреть людей - РИА Новости, 21.06.2022
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Власти Чехии пообещали "сжечь все что можно", чтобы зимой согреть людей
Власти Чехии пообещали "сжечь все что можно", чтобы зимой согреть людей - РИА Новости, 21.06.2022
Власти Чехии пообещали "сжечь все что можно", чтобы зимой согреть людей
Уполномоченный кабмина Чехии по вопросам энергетики Вацлав Бартушка заявил, что если зимой отключат газ, власти "сожгут все что можно", чтобы согреть людей и... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T15:27
2022-06-21T15:27
чехия
евросоюз
в мире
цены на нефть
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Уполномоченный кабмина Чехии по вопросам энергетики Вацлав Бартушка заявил, что если зимой отключат газ, власти "сожгут все что можно", чтобы согреть людей и выработать электричество, сообщает портал Euractiv."Если этой зимой отключат газ, мы сожжем все что можем, чтобы согреть наших людей и выработать электричество", - сказал уполномоченный журналистам.По словам Бартушки, диверсификация поставок газа в страны ЕС может быть достигнута, если покупатели из Европы подпишут долгосрочные контракты. "Мы говорили с возможными поставщиками СПГ, и они все хотели долгосрочные контракты - 20 или 15 лет, но большинство из них (хотят) 20 лет", - добавил он.Согласно чешскому политику, еврочиновники теперь занимают открытую позицию по отношению к долгосрочным контрактам. Как считает уполномоченный, переход на новые источники энергии будет сложным и займет некоторое время."Пять лет спустя мы будем... спрашивать (себя), почему мы сжигали природный газ для производства электроэнергии?" - отметил он.В ходе председательства Чехии в Евросоюзе, которое начнется с 1 июля, приоритетной станет работа по заполнению газохранилищ и содействию совместным закупкам газа, подчеркнул Бартушка. Однако успехи председательствующей страны будут во многом зависеть от ситуации на Украине."Мы не знаем, сможем ли мы уложиться в сроки, о которых договорились в марте этого года в Версале, поэтапно отказаться от российских нефти и газа и всего остального к 2027 году. И мы не знаем, перекроет ли Россия газ до наступления зимы, зимой или в любое другое время", - сказал политик.
https://ria.ru/20220512/belgiya-1788009859.html
https://ria.ru/20220221/gaz-1773989923.html
https://ria.ru/20220420/sanktsii-1784438712.html
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чехия, евросоюз, в мире, цены на нефть, санкции в отношении россии
15:27 21.06.2022
 
Власти Чехии пообещали "сжечь все что можно", чтобы зимой согреть людей

Власти Чехии пообещали "сжечь все что можно", чтобы зимой согреть людей, если отключат газ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВид на Пражский Град и собор Святого Вита от реки Влтава в Праге
Вид на Пражский Град и собор Святого Вита от реки Влтава в Праге - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на Пражский Град и собор Святого Вита от реки Влтава в Праге. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Уполномоченный кабмина Чехии по вопросам энергетики Вацлав Бартушка заявил, что если зимой отключат газ, власти "сожгут все что можно", чтобы согреть людей и выработать электричество, сообщает портал Euractiv.
"Если этой зимой отключат газ, мы сожжем все что можем, чтобы согреть наших людей и выработать электричество", - сказал уполномоченный журналистам.
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По словам Бартушки, диверсификация поставок газа в страны ЕС может быть достигнута, если покупатели из Европы подпишут долгосрочные контракты. "Мы говорили с возможными поставщиками СПГ, и они все хотели долгосрочные контракты - 20 или 15 лет, но большинство из них (хотят) 20 лет", - добавил он.
Согласно чешскому политику, еврочиновники теперь занимают открытую позицию по отношению к долгосрочным контрактам. Как считает уполномоченный, переход на новые источники энергии будет сложным и займет некоторое время.
"Пять лет спустя мы будем... спрашивать (себя), почему мы сжигали природный газ для производства электроэнергии?" - отметил он.
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В ходе председательства Чехии в Евросоюзе, которое начнется с 1 июля, приоритетной станет работа по заполнению газохранилищ и содействию совместным закупкам газа, подчеркнул Бартушка. Однако успехи председательствующей страны будут во многом зависеть от ситуации на Украине.
"Мы не знаем, сможем ли мы уложиться в сроки, о которых договорились в марте этого года в Версале, поэтапно отказаться от российских нефти и газа и всего остального к 2027 году. И мы не знаем, перекроет ли Россия газ до наступления зимы, зимой или в любое другое время", - сказал политик.
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