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Минпромторг поможет продвижению продукции под брендом "Сделано в России" - РИА Новости, 21.06.2022
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Минпромторг поможет продвижению продукции под брендом "Сделано в России"
Минпромторг поможет продвижению продукции под брендом "Сделано в России" - РИА Новости, 21.06.2022
Минпромторг поможет продвижению продукции под брендом "Сделано в России"
Минпромторг РФ будет использовать для продвижения продукции под брендом "Сделано в России" весь арсенал, который есть у министерства, включая торговые... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T11:45
2022-06-21T11:49
российский экспортный центр (рэц)
экономика
россия
сделано в россии
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Минпромторг РФ будет использовать для продвижения продукции под брендом "Сделано в России" весь арсенал, который есть у министерства, включая торговые представительства страны за границей, заявил первый замглавы министерства Василий Осьмаков на ПМЭФ."Если ты становишься участником "семьи" зонтичного бренда "Сделано в России", ты уже не сам по себе на рынке - тебя начинает продвигать страна. Я думаю, для экспортеров будет эффективнее самим выбирать конкретное брендирование под тот или иной рынок. В частности, в Китае страновой бренд, скорее всего, даст им преимущества", - сказал Осьмаков, выступая в студии прямого эфира "Сделано в России" Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) на ПМЭФ."Мы готовы и хотим использовать все средства продвижения, которые есть в арсенале Минпромторга: торгпредства, бизнес-миссии, выставки, конференции, павильоны за рубежом," - добавил он.Российский экспортный центр объявил о перезапуске программы поддержки отечественных экспортеров "Сделано в России", чтобы как можно больше компаний, которые производят качественную продукцию, смогли к ней присоединиться.Символ бренда "Сделано в России" - "птичка", которую Российский экспортный центр и сами экспортеры уже несколько лет продвигают за границей. РЭЦ приглашает к обсуждению компании, заинтересованные министерства и ведомства, а также всех, кто неравнодушен к имиджу российской продукции к обсуждению обновленной концепции. Первые итоги работы с брендом будут подводиться на Международном экспортном форуме "Сделано в России", организованном РЭЦ, который состоится 20-22 октября 2022 года в Москве, в Манеже.
https://ria.ru/20220620/eksport-1796712448.html
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российский экспортный центр (рэц), экономика, россия, сделано в россии
11:45 21.06.2022 (обновлено: 11:49 21.06.2022)
 

Минпромторг поможет продвижению продукции под брендом "Сделано в России"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛоготип Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
Логотип Международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Логотип Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Минпромторг РФ будет использовать для продвижения продукции под брендом "Сделано в России" весь арсенал, который есть у министерства, включая торговые представительства страны за границей, заявил первый замглавы министерства Василий Осьмаков на ПМЭФ.
"Если ты становишься участником "семьи" зонтичного бренда "Сделано в России", ты уже не сам по себе на рынке - тебя начинает продвигать страна. Я думаю, для экспортеров будет эффективнее самим выбирать конкретное брендирование под тот или иной рынок. В частности, в Китае страновой бренд, скорее всего, даст им преимущества", - сказал Осьмаков, выступая в студии прямого эфира "Сделано в России" Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) на ПМЭФ.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
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"Мы готовы и хотим использовать все средства продвижения, которые есть в арсенале Минпромторга: торгпредства, бизнес-миссии, выставки, конференции, павильоны за рубежом," - добавил он.
Российский экспортный центр объявил о перезапуске программы поддержки отечественных экспортеров "Сделано в России", чтобы как можно больше компаний, которые производят качественную продукцию, смогли к ней присоединиться.
Символ бренда "Сделано в России" - "птичка", которую Российский экспортный центр и сами экспортеры уже несколько лет продвигают за границей. РЭЦ приглашает к обсуждению компании, заинтересованные министерства и ведомства, а также всех, кто неравнодушен к имиджу российской продукции к обсуждению обновленной концепции. Первые итоги работы с брендом будут подводиться на Международном экспортном форуме "Сделано в России", организованном РЭЦ, который состоится 20-22 октября 2022 года в Москве, в Манеже.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ЭкономикаРоссияСделано в России
 
 
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