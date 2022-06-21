https://ria.ru/20220621/brend-1796968091.html

Минпромторг поможет продвижению продукции под брендом "Сделано в России"

Минпромторг поможет продвижению продукции под брендом "Сделано в России" - РИА Новости, 21.06.2022

Минпромторг поможет продвижению продукции под брендом "Сделано в России"

Минпромторг РФ будет использовать для продвижения продукции под брендом "Сделано в России" весь арсенал, который есть у министерства, включая торговые... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T11:45

2022-06-21T11:45

2022-06-21T11:49

российский экспортный центр (рэц)

экономика

россия

сделано в россии

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Минпромторг РФ будет использовать для продвижения продукции под брендом "Сделано в России" весь арсенал, который есть у министерства, включая торговые представительства страны за границей, заявил первый замглавы министерства Василий Осьмаков на ПМЭФ."Если ты становишься участником "семьи" зонтичного бренда "Сделано в России", ты уже не сам по себе на рынке - тебя начинает продвигать страна. Я думаю, для экспортеров будет эффективнее самим выбирать конкретное брендирование под тот или иной рынок. В частности, в Китае страновой бренд, скорее всего, даст им преимущества", - сказал Осьмаков, выступая в студии прямого эфира "Сделано в России" Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) на ПМЭФ."Мы готовы и хотим использовать все средства продвижения, которые есть в арсенале Минпромторга: торгпредства, бизнес-миссии, выставки, конференции, павильоны за рубежом," - добавил он.Российский экспортный центр объявил о перезапуске программы поддержки отечественных экспортеров "Сделано в России", чтобы как можно больше компаний, которые производят качественную продукцию, смогли к ней присоединиться.Символ бренда "Сделано в России" - "птичка", которую Российский экспортный центр и сами экспортеры уже несколько лет продвигают за границей. РЭЦ приглашает к обсуждению компании, заинтересованные министерства и ведомства, а также всех, кто неравнодушен к имиджу российской продукции к обсуждению обновленной концепции. Первые итоги работы с брендом будут подводиться на Международном экспортном форуме "Сделано в России", организованном РЭЦ, который состоится 20-22 октября 2022 года в Москве, в Манеже.

https://ria.ru/20220620/eksport-1796712448.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), экономика, россия, сделано в россии