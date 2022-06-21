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Мисс Бразилия-2018 умерла после операции на миндалинах

Мисс Бразилия-2018 умерла после операции на миндалинах - РИА Новости, 22.06.2022

Мисс Бразилия-2018 умерла после операции на миндалинах

Одна из недавних победительниц бразильского конкурса красоты, 27-летняя Глейси Коррейя, умерла от осложнений после перенесенной операции в связи с тонзилитом,... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-21T23:41

2022-06-21T23:41

2022-06-22T09:12

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МЕХИКО, 21 июн - РИА Новости. Одна из недавних победительниц бразильского конкурса красоты, 27-летняя Глейси Коррейя, умерла от осложнений после перенесенной операции в связи с тонзилитом, сообщил портал G1.Уточняется, что причиной смерти стали осложнения после перенесенной два месяца назад операции на миндалинах. Спустя пять дней после хирургического вмешательства у девушки началось обильное кровотечение и произошла остановка сердца. В больнице, куда ее доставили, она впала в кому и не вернулась в сознание до дня смерти.Семья погибшей направила в полицию заявление о халатности врачей, проводивших операцию, и сотрудников больницы, в которую её госпитализировали после ухудшения состояния.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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