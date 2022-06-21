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Мисс Бразилия-2018 умерла после операции на миндалинах - РИА Новости, 22.06.2022
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Мисс Бразилия-2018 умерла после операции на миндалинах
Мисс Бразилия-2018 умерла после операции на миндалинах - РИА Новости, 22.06.2022
Мисс Бразилия-2018 умерла после операции на миндалинах
Одна из недавних победительниц бразильского конкурса красоты, 27-летняя Глейси Коррейя, умерла от осложнений после перенесенной операции в связи с тонзилитом,... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-21T23:41
2022-06-22T09:12
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МЕХИКО, 21 июн - РИА Новости. Одна из недавних победительниц бразильского конкурса красоты, 27-летняя Глейси Коррейя, умерла от осложнений после перенесенной операции в связи с тонзилитом, сообщил портал G1.Уточняется, что причиной смерти стали осложнения после перенесенной два месяца назад операции на миндалинах. Спустя пять дней после хирургического вмешательства у девушки началось обильное кровотечение и произошла остановка сердца. В больнице, куда ее доставили, она впала в кому и не вернулась в сознание до дня смерти.Семья погибшей направила в полицию заявление о халатности врачей, проводивших операцию, и сотрудников больницы, в которую её госпитализировали после ухудшения состояния.
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в мире
23:41 21.06.2022 (обновлено: 09:12 22.06.2022)
 
Мисс Бразилия-2018 умерла после операции на миндалинах

Мисс Бразилия-2018 Глейси Коррейя умерла после операции на миндалинах

Фотография из аккаунта Мисс Бразилия-2018 Глейси Коррейя в соцсети
Фотография из аккаунта Мисс Бразилия-2018 Глейси Коррейя в соцсети
Фотография из аккаунта Мисс Бразилия-2018 Глейси Коррейя в соцсети
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МЕХИКО, 21 июн - РИА Новости. Одна из недавних победительниц бразильского конкурса красоты, 27-летняя Глейси Коррейя, умерла от осложнений после перенесенной операции в связи с тонзилитом, сообщил портал G1.
"Бывшая мисс Глейси Коррейя умерла от остановки сердца и недостатка кислорода в мозге, вызванного кровоизлиянием", - говорится в сообщении издания со ссылкой на документы судебно-медицинской экспертизы.
Уточняется, что причиной смерти стали осложнения после перенесенной два месяца назад операции на миндалинах. Спустя пять дней после хирургического вмешательства у девушки началось обильное кровотечение и произошла остановка сердца. В больнице, куда ее доставили, она впала в кому и не вернулась в сознание до дня смерти.
Семья погибшей направила в полицию заявление о халатности врачей, проводивших операцию, и сотрудников больницы, в которую её госпитализировали после ухудшения состояния.
 
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