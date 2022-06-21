https://ria.ru/20220621/bolnitsa-1796971787.html

В Архангельской области руководство больницы задержали за взятку

В Архангельской области руководство больницы задержали за взятку - РИА Новости, 21.06.2022

В Архангельской области руководство больницы задержали за взятку

Следователи в Архангельской области задержали двух руководителей районной больницы по подозрению в растрате и получении взятки за махинации с покупкой жилья,... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T11:57

2022-06-21T11:57

2022-06-21T11:57

происшествия

шенкурский район

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

архангельская область

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МУРМАНСК, 21 июн — РИА Новости. Следователи в Архангельской области задержали двух руководителей районной больницы по подозрению в растрате и получении взятки за махинации с покупкой жилья, сообщили в региональном СУСК."По версии следствия, в 2021- 2022 годах подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, приобрели для нужд медицинского учреждения у знакомой за взятку служебное жилое помещение по завышенной цене, зная, что оно не оборудовано исправными коммуникациями и строительными конструкциями и не подключено к системам инженерного обеспечения", - говорится в сообщении.Также следователи установили, что руководители больницы предложили передавать им "откат" в 10% от цены договора за "содействие в заключении контрактов" с некоей компанией на поставку изделий медицинского назначения и "создание преимущественных условий для участия в электронных аукционах".Подозреваемых задержали сотрудники ФСБ, впоследствии суд заключил их под стражу.В ведомстве не назвали больницу, руководство которой фигурирует в деле, но, как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о больнице Шенкурского района.

https://ria.ru/20220120/arest-1768745040.html

шенкурский район

архангельская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, шенкурский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), архангельская область