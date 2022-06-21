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В Архангельской области руководство больницы задержали за взятку - РИА Новости, 21.06.2022
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В Архангельской области руководство больницы задержали за взятку
В Архангельской области руководство больницы задержали за взятку - РИА Новости, 21.06.2022
В Архангельской области руководство больницы задержали за взятку
Следователи в Архангельской области задержали двух руководителей районной больницы по подозрению в растрате и получении взятки за махинации с покупкой жилья,... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T11:57
2022-06-21T11:57
происшествия
шенкурский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
архангельская область
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МУРМАНСК, 21 июн — РИА Новости. Следователи в Архангельской области задержали двух руководителей районной больницы по подозрению в растрате и получении взятки за махинации с покупкой жилья, сообщили в региональном СУСК."По версии следствия, в 2021- 2022 годах подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, приобрели для нужд медицинского учреждения у знакомой за взятку служебное жилое помещение по завышенной цене, зная, что оно не оборудовано исправными коммуникациями и строительными конструкциями и не подключено к системам инженерного обеспечения", - говорится в сообщении.Также следователи установили, что руководители больницы предложили передавать им "откат" в 10% от цены договора за "содействие в заключении контрактов" с некоей компанией на поставку изделий медицинского назначения и "создание преимущественных условий для участия в электронных аукционах".Подозреваемых задержали сотрудники ФСБ, впоследствии суд заключил их под стражу.В ведомстве не назвали больницу, руководство которой фигурирует в деле, но, как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о больнице Шенкурского района.
https://ria.ru/20220120/arest-1768745040.html
шенкурский район
архангельская область
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происшествия, шенкурский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), архангельская область
11:57 21.06.2022
 
В Архангельской области руководство больницы задержали за взятку

Руководство больницы в Архангельской области заподозрили в растрате и взяточничестве

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МУРМАНСК, 21 июн — РИА Новости. Следователи в Архангельской области задержали двух руководителей районной больницы по подозрению в растрате и получении взятки за махинации с покупкой жилья, сообщили в региональном СУСК.
"По версии следствия, в 2021- 2022 годах подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, приобрели для нужд медицинского учреждения у знакомой за взятку служебное жилое помещение по завышенной цене, зная, что оно не оборудовано исправными коммуникациями и строительными конструкциями и не подключено к системам инженерного обеспечения", - говорится в сообщении.
Также следователи установили, что руководители больницы предложили передавать им "откат" в 10% от цены договора за "содействие в заключении контрактов" с некоей компанией на поставку изделий медицинского назначения и "создание преимущественных условий для участия в электронных аукционах".
Подозреваемых задержали сотрудники ФСБ, впоследствии суд заключил их под стражу.
В ведомстве не назвали больницу, руководство которой фигурирует в деле, но, как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о больнице Шенкурского района.
Главврач больницы следственного изолятора Матросская тишина Александр Кравченко в Пресненском районном суде - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 15:15
Суд арестовал главврача больницы "Матросской тишины" по делу о взятках
 
ПроисшествияШенкурский районФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Архангельская область
 
 
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