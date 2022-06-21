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Работы по устройству памп-трека и скейт-парка начались на юге Москвы
Работы по устройству памп-трека и скейт-парка начались на юге Москвы - РИА Новости, 21.06.2022
Работы по устройству памп-трека и скейт-парка начались на юге Москвы
Работы по устройству памп-трека и скейт-парка начались в рекреационном центре "Зеленый бульвар" на окраине Битцевского леса в Южном административном округе... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T16:51
2022-06-21T16:51
2022-06-21T16:51
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Работы по устройству памп-трека и скейт-парка начались в рекреационном центре "Зеленый бульвар" на окраине Битцевского леса в Южном административном округе Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.Сообщается, что для памп-трека подготовлены основание и дренажная систему, начались работы по формированию геометрии трассы. Ведется разработка грунта под устройство основания и дренажной системы скейт-парка. Проводятся планировка и геодезическая разбивка территории. Устраиваются основания дорожек и парковки, а также закладные элементы для опор освещения.В комплексе городского хозяйства добавили, что в будущем планируется сделать прогулочные и спортивный маршруты с местами для отдыха вдоль них, площадку для игры в мини-футбол, волейбол, баскетбол, площадку для пинг-понга, детскую игровую зону, парковку на 107 машино-мест, в том числе для маломобильных горожан, отремонтировать детские площадки и дорожки вблизи жилых домов
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РИА Новости
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городское хозяйство москвы, общество, москва, комплекс городского хозяйства москвы
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости.
Работы по устройству памп-трека и скейт-парка начались в рекреационном центре "Зеленый бульвар" на окраине Битцевского леса в Южном административном округе Москвы
, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"Приступили к созданию памп-трека и скейт-парка в рекреационном центре "Зеленый бульвар" на окраине Битцевского леса ЮАО. Новое рекреационное пространство создаем на месте гаражей. Зона проведения работ огорожена, стволы деревьев защитили специальными коробами", - сказано в сообщении.
Сообщается, что для памп-трека подготовлены основание и дренажная систему, начались работы по формированию геометрии трассы. Ведется разработка грунта под устройство основания и дренажной системы скейт-парка. Проводятся планировка и геодезическая разбивка территории. Устраиваются основания дорожек и парковки, а также закладные элементы для опор освещения.
В комплексе городского хозяйства добавили, что в будущем планируется сделать прогулочные и спортивный маршруты с местами для отдыха вдоль них, площадку для игры в мини-футбол, волейбол, баскетбол, площадку для пинг-понга, детскую игровую зону, парковку на 107 машино-мест, в том числе для маломобильных горожан, отремонтировать детские площадки и дорожки вблизи жилых домов